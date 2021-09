Humorvolle Vorträge als Motivations-Booster

Tipps für Motivation und Humor, mehr Möglichkeiten und Erfolgschancen von der Keynote Speakerin und Physikerin Monika Herbstrith-Lappe

Nach der Pandemie wieder durchstarten, Digitale Transformation, globaler Wettbewerb, Klimawandel: Es geht jetzt darum, dass wir rasch in die Gänge kommen. Dem stehen lähmende Veränderungsängste und allzu menschliches Beharrungsvermögen entgegen. Es macht wenig Sinn, bei angezogener Handbremse Gas zu geben. Da geraten wir ins Schleudern.

In ihrem Vortrag voller Motivation und Humor gelingt es der Rednerin und Physikerin Monika Herbstrith-Lappe, Menschen in herzhafter Weise wachzurütteln und zu motivieren. Dazu nutzt sie in ihren Vorträgen einprägsamen Wortwitz. Ist Ihnen z.B. schon aufgefallen, dass es PROblem und nicht CONTRAblem heißt? Die Sprachwurzel bedeutet “Zur Lösung vorgelegt.” Und “gescheitert” trennt nur der Buchstabe “t” von “gescheiter”. “Was machen wir beim nächsten Mal klüger?” ist der darin enthaltene Gewinn.

In Wikipedia findet sich die Definition: “Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen.” Mit Spaß gelingt es uns, dass wir uns im Flow hineinsteigern und aus Stress herausschütteln.

Für die motivierende Rednerin Monika Herbstrith-Lappe ist Humor eine Lebenseinstellung für unendlichen Möglichkeiten, nämlich die Bereitschaft, auch Unerfreuliches von der komischen Seite zu sehen. Damit ist Humor auch ein siamesischer Zwilling der Kreativität. Als Mathematikerin und Physikerin hat sie Perspektivenwechsel für mehr Möglichkeiten zu tiefst verinnerlicht: Auf “Dafür gibt es keine Lösung!” reagiert die motivierende Keynote Speakerin reflexartig mit “Was muss ich ändern, dass es Lösungen geben kann?” Zunächst lernen wir in der Grundschule, von 2 können wir nicht 5 abziehen. Doch dann kommen die negativen Zahlen ins Spiel und damit gibt es die Lösung -3. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, wenn wir beschränkende Annahmen zunächst hinterfragen und dann überwinden. Das mehrt die Erfolgschancen.

“Irgendwann finden wir es lustig, dann können wir doch auch gleich darüber lachen” ist das Credo der motivierenden Rednerin Monika Herbstrith-Lappe, mit dem sie Pannen und Rückschläge entkatastrophisiert. Auf www.welt.de findet sich ein Artikel “Als die Evolution das Lachen erfand”. Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass sich die Fähigkeit des Lachens schon bei unseren Vorfahren den Menschenaffen als Stressventil durchgesetzt hat. Geistreicher Humor dient als Schalter, um Angst und Stress in Kreativität, Zuversicht und Motivation umzupolen.

“Sie hat den Saal zum Lachen und zum Nachdenken gebracht.” ist häufig die Rückmeldung an die vielfach ausgezeichnete Keynote-Speakerin und Top-Trainerin. Damit ist der Motivations-Nährboden gelegt, auf dem mehr Möglichkeiten für Innovations- & Schaffenskraft gedeihen.

www.Vortrag-Motivation-Humor.de

Mit Motivation und Humor gibt es mehr Möglichkeiten und Erfolgchancen:

Humorvolle Vorträge für Motivation

Kontakt

Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Monika Herbstrith-Lappe

Liniengasse 33

1060 Wien

+4367684997888

monikaherbstrith-lappe@impuls.at

https://vortrag-motivation-humor.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.