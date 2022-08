Humorvoll Menschen motivieren und bestärken

Monika Herbstrith-Lappe im exklusiven Freundeskreis des Rednermachers Heinrich Kürzeder

Heinrich Kürzeder, Gründer der 5-Sterne-Redner, hat einen exklusiven „Freundeskreis des Rednermachers“ etabliert, in dem sich die Besten mit den Besten der Keynote Speaker austauschen können. So z.B. die Ehrenpräsidentin der German Speaker Assoziation Gaby Graupner, die Weltumseglerin Stefanie Voss, der Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad und seit kurzem auch die humorvolle Physikerin und Motivationsexpertin Monika Herbstrith-Lappe.

Nicht nur in den tropischen Riffen geht die Vortragsrednerin und Extrem-Taucherin Monika Herbstrith-Lappe den Dingen auf den Grund. So hat sie sich schon in ihrem Mathematik- und Physik-Studium mit den erkenntnistheoretisch-philosophischen Tiefen befasst: Wie nur geänderte Weltbilder, Haltungen und Denkweisen der Menschen neue Erkenntnisse ermöglichen. Seit damals ist sie überall dort in ihrem Element, wo die Hard Facts der Welt der Naturwissenschaft und Technik, Betriebswirtschaft und Digitalisierung auf die subjektive Sicht der Menschen und zwischenmenschlichen Beziehungen trifft.

Mit ihrem Perspektiven-Reichtum und ihren tiefgründigen Erfahrungsschätzen eröffnet sie ein „Meer an Möglichkeiten“. „Es gibt immer mehr Möglichkeiten.“ ist die Physikerin überzeugt. „Von meinem Mathematik- und Physik-Studium bin ich darauf gedrillt, wenn es keine Lösung gibt, reflexartig die Annahmen zu hinterfragen und zu ändern, um den Lösungsraum zu vergrößern. Das bewährt sich bestens auch bei den Herausforderungen im beruflichen und privaten Leben.“ Geistreicher Humor ist ein besonders wirkungsvolles Mittel für motivierenden Perspektivenwechsel.

Mit ihren Vorträgen und Keynotes mit wissenschaftlich fundierten Inhalten in humorvoller, einprägsamer Verpackung gelingt es ihr in erstaunlicher Weise, Menschen zu ermutigen und zu bestärken, zu motivieren und zu inspirieren.

Der hohe Grad an Ungewissheit in unserer VUCA-Welt im Umbruch löst neurobiologisch Ängste aus. „Zukunft braucht Zuversicht.“ ist die Devise der Motivationsexpertin Monika Herbstrith-Lappe, die neben zahlreichen psychologischen Ausbildungen inkl. Humorberatung auch Neurowissenschaft studiert hat.

„Wir Speaker:innen und Vortragsredner:innen können maßgeblich Menschen in motivieren, in die Gänge zu kommen, sich den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen stellen und zukunftsfitte Lösungen entwickeln. Das geht am besten gemeinsam mit Gleichgesinnten. Deshalb freue ich mich ganz besonders in den Freundeskreis des Rednermachers Heinrich Kürzeder aufgenommen worden zu sein. Im Freundeskreis erlebe ich alle 3 Kategorien Aristotelischer Freundschaft: Die Freundschaft des Nutzens, die der Lust und die vollkommene Freundschaft. Im Freundeskreis profitieren wir voneinander und wir stiften Nutzen für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft. Unsere gemeinsamen Aktivitäten und Treffen machen Spaß und Freude. Und es ist einfach schön Teil dieser Gemeinschaft zu sein.“ begründet Monika Herbstrith-Lappe, warum sie sich im Freundeskreis des Rednermachers engagiert.

