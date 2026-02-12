humera zeigt neues Release auf der Zukunft Personal Nord

Intuitive Individualisierung und Bedienbarkeit, integriertes Ressourcenmanagement und isolierte Systemarchitektur: Die HR-Suite adressiert die Anforderungen moderner Arbeitsorganisation – und lässt sich ohne Schulung und IT-Projekte einführen.

München, 12.2.2026 – humera stellt auf der Fachmesse Zukunft Personal Nord am 25. und 26. März in Hamburg seine neue humera HR-Suite vor. Es ist das erste Release unter der neuen Marke humera und markiert einen Schritt, der über klassische HR-Software hinausgeht: eine Lösung, die Personalprozesse, Ressourcenmanagement und den Arbeitsalltag hybrider Organisationen auf einer Plattform vereint.

Software, die sich anpasst – nicht andersherum

Wer heute ein HR-System einführt, kennt die Realität: monatelange Konfiguration, externe Berater, Schulungen für jede Abteilung. humera geht einen anderen Weg. Die HR-Suite liefert vorkonfigurierte Standardprozesse, die sofort nutzbar sind – und lässt sich von Fachabteilungen eigenständig anpassen: Prozesse, Formulare und Workflows können ohne IT-Know-how und IT-Support verändert werden. Die Oberfläche ist bewusst so gestaltet, dass Anwenderinnen und Anwender ohne Schulung sofort produktiv arbeiten können. Komplexität wird reduziert, nicht abgebildet.

Mehr als HR: Mitarbeitende organisieren ihren Arbeitsalltag selbst

Die humera HR-Suite deckt den gesamten Employee Lifecycle ab – von Recruiting und Personalmanagement über digitale Personalakten und Zeiterfassung bis hin zu KI-gestützten Workflows. Darüber hinaus integriert sie Funktionen, die über klassische HR-Systeme hinausgehen: Mitarbeitende verwalten nicht nur ihre Personaldaten, sondern organisieren auch die Ressourcen rund um ihre Arbeit. Shared Desks buchen, Meetingräume reservieren, Parkplätze sichern – alles aus einer Oberfläche, alles im Self-Service.

Die vollständig überarbeitete mobile App macht diese Funktionen auch unterwegs verfügbar. Hybride Arbeitsmodelle werden dadurch nicht zum Hindernis, sondern zum Treiber von Effizienz und Geschwindigkeit.

Isolierte Architektur für Sicherheit und Performance

humera stellt jedem Kunden eine eigene, technisch isolierte Umgebung bereit. Das bedeutet: vorhersehbare Performance unabhängig von Lastspitzen anderer Nutzer und ein erhöhtes Sicherheitsniveau für sensible Personaldaten. Gleichzeitig sorgt die technische Plattform dafür, dass das System mit dem Kunden mitskaliert – ohne zusätzlichen Personaleinsatz auf Kundenseite.

„Unternehmen brauchen heute HR-Software, die sich an ihre Organisation anpasst – nicht umgekehrt“, erklärt Patrick Schumacher, CRO bei humera. „Mit unserem neuen Release verbinden wir eine vollständige HR-Suite mit intuitiver Individualisierbarkeit, technischer Isolation für Performance und Sicherheit sowie Funktionen, die über klassische HR-Prozesse hinausgehen. Damit unterstützen wir Organisationen dabei, Arbeit effizienter zu organisieren.“

humera live erleben auf der Zukunft Personal Nord

Das erste Release unter der neuen Marke humera feiert das Unternehmen mit verschiedenen Aktionen auf der Messe – darunter ein Gewinnspiel und ein Rikscha-Shuttleservice zum Messestand. Der Stand von humera ist in Halle B6, Stand C59.

Mehr Informationen zur humera HR-Suite und die Möglichkeit, ein kostenloses Messeticket anzufordern, unter:

https://humera-group.com

Mehr über das Team und die Wurzeln von humera unter:

https://humera-group.com/ueber-uns

Die VIMATA Group mit Sitz in München entwickelt unter der Marke humera HR-Software, die sich an Organisationen anpasst – nicht umgekehrt. Das Unternehmen verbindet langjährige Expertise in Dokumentenmanagement und HR-Technologie zu einer integrierten Plattform für Personalmanagement, Ressourcenmanagement und digitale Arbeitsorganisation. Mit über 250 Mitarbeitenden an sieben Standorten, rund EUR 30 Mio. Umsatz und mehr als 5.000 Kunden ist die VIMATA Group ein führender Anbieter für HR-Tech-Lösungen in Deutschland. www.humera-group.com

Firmenkontakt

VIMATA Group GmbH

Robin Knappmann

Riesstraße 17

80992 München

+49 234 9734 – 0



https://www.vimata-group.com

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

07721 94 61 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.