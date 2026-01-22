humera als neuer Leitstern am HR-Tech-Himmel

Die VIMATA Group bündelt ihr Engagement für Next Era HR unter der neuen Marke humera. Ziel ist eine human-centric HR-Technologie, die Mitarbeitende entlastet, Prozesse vereinfacht und den Menschen konsequent in den Mittelpunkt stellt.

München, 22. Januar 2026 – Die VIMATA Group stellt heute mit humera ihre neue zentrale Marke für Next Era HR vor. Unter humera werden künftig alle Aktivitäten und Produkte für modernes, human-centric HR zusammengeführt. Basis der integrierten Next-Era-HR-Suite sind die etablierten Softwarelösungen der Gruppe, darunter dataglobal, GeCOSoft, perbit, vysoft und windream.

Die VIMATA Group deckt damit sämtliche zentralen Bausteine moderner HR- und Digital-Workplace-Lösungen ab – von Dokumenten- und Prozessmanagement über Ressourcenmanagement wie Desk- und Raum-Sharing sowie Fuhrparkverwaltung bis hin zu dedizierten HR-Funktionen wie Recruiting, Personalmanagement, digitaler Personalakte, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) und Zeiterfassung. Mit mehr als 5.000 realisierten Kundenprojekten verfügt das Unternehmen zudem über umfangreiche Praxiserfahrung in den unterschiedlichsten Branchen.

„Mit humera läuten wir eine neue Ära ein, in der HR-Prozesse, Ressourcenmanagement und der intelligente Zugriff auf Prozesse, Daten und Dokumente ganzheitlich zusammengeführt werden – smarter, simpler und wertorientierter“, sagt Nicolas Schwarzpaul, CEO der VIMATA Group. „Wir setzen bei den Menschen an, die unsere Produkte nutzen und bieten ihnen die moderne Arbeitsumgebung, die sie sich wünschen und verdienen.“

Human-centric: Der Mensch im Mittelpunkt moderner Lösungen

humera besteht aus drei Säulen: Die neue HR-Suite entlastet Personalabteilungen und Personalverantwortliche durch zentrale HR-Prozesse, weniger Doppelarbeit und Medienbrüche sowie die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. So bleibt mehr Raum für strategische und gestalterische Personalarbeit.

Im Self-Service können Mitarbeitende ihren gesamten Arbeitsalltag organisieren. Von der Buchung von Shared Desks, Räumen oder Parkplätzen über Bedarfsanforderungen für neue Arbeitsmittel bis hin zur projektbezogenen Zeiterfassung und zur Verwaltung von Abwesenheiten und Reisekosten. Durch mehr Transparenz und Planungssicherheit hinsichtlich Aufgaben, Ressourcen und Verfügbarkeiten sinkt der Abstimmungsaufwand im Alltag deutlich.

Die dritte Säule, Business Intelligence, stellt die Verbindung zu allen relevanten Daten und Dokumenten im Unternehmen her, die die Mitarbeitenden für ihre jeweiligen Aufgaben benötigen. Moderne, anpassbare Dashboards liefern vernetzte Daten im richtigen Kontext sowie Transparenz durch nachvollziehbare Prozesse. Dank reduziertem Suchaufwand und schnellerem Informationszugriff werden durch diesen Single-Point-of-Truth letztlich bessere Entscheidungen ermöglicht.

Mit einer neuen, modernen User Experience entsteht eine ansprechende digitale Arbeitsumgebung, die den sich massiv ändernden hybriden Arbeitsrealitäten gerecht wird, sicheres Arbeiten von überall ermöglicht und den wichtigen kulturellen Austausch onsite fördert.

humera folgt einem konsequent menschenzentrierten Ansatz. Im Fokus stehen dabei nicht starre Prozesse, sondern die Bedürfnisse der Menschen im Unternehmen. „HR-Tech muss den Menschen stärken, nicht belasten. Sie entfaltet ihren Nutzen dann, wenn sie intuitiv funktioniert und im Hintergrund unterstützt“, erläutert Schwarzpaul das Mindset des Softwareherstellers.

Enormes Potenzial für bestehende Kunden und Partner

Für bestehende Kunden und Partner der weitverbreiteten ECM-Lösungen dataglobal CS und windream sowie der vysoft-Lösungen zum Ressourcenmanagement ergeben sich aus dem Human-centric Digital Workplace viele neue Möglichkeiten. Sie profitieren durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Softwarepakete und können mit humera zugleich neue Anwendungsgebiete und Innovationen erschließen. Erstes Beispiel ist eine App, die allen Mitarbeitenden einen unkomplizierten Zugang zu den Prozessen und Services des Human-centric Digital Workplace bietet.

„Wir heben den Digital Workplace mit der Integration von HR-Services und einer neuen, konsequent human-centric UX auf das nächste Level. humera steht für eine neue Generation an Softwarelösungen, die menschlicher sind, nicht komplexer. Wir freuen uns darauf, bestehende ebenso wie neue Kunden und Partner mit den erweiterten Möglichkeiten zu begeistern“, erklärt Patrick Schumacher, CRO der VIMATA Group.

Integrierte Lösung auf Low-Code-Basis

Nach dem Markenlaunch wird die Vision von humera schrittweise umgesetzt. Die bestehenden Produktlandschaften werden dabei zu einer übergreifenden Suite zusammengeführt. Ein wichtiger Baustein ist die unternehmenseigene Low-Code-Plattform WFX, die es ermöglicht, individuelle Prozesse selbstständig flexibel zu konfigurieren und neue Funktionen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu implementieren. Prozesse lassen sich so effizient automatisieren, dynamisch anpassen und kontinuierlich optimieren. Ausgangspunkt sind dabei stets die Nutzerinnen und Nutzer – von HR-Profis über Mitarbeitende bis hin zu potenziellen Talenten. Bedienkonzepte und Workflows werden dabei grundlegend neu gedacht.

Auf den kommenden HR-Fachmessen wie Zukunft Personal Nord und Süd im Frühjahr wird die VIMATA Group bereits erste Ausbaustufen der Next-Era-HR-Suite unter der Marke humera vorstellen.

Einen detaillierten Einblick in die neue HR-Suite bietet der Webcast „HR im Dschungel der Anforderungen: Mit humera mehr Klarheit erhalten“ am kommenden Mittwoch, den 28.1.2026, um 10 Uhr. Kostenfreie Anmeldung unter: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_lAl9YOuCQ1GIoD–7FFSQA#/registration

Mehr Informationen zur Next Era HR und den Human-centric Digital Workplace unter:

https://www.humera-group.com

Die VIMATA Group mit Sitz in München ist ein Pionier für Human-centric HR. Unter der Marke humera und dem Leitbild „Next Era HR“ formt das Unternehmen den digitalen Arbeitsplatz von morgen – Human. Smart. Simple. Human-centric HR stellt dazu den Menschen wieder in den Mittelpunkt, mit Technologien, die die Menschen entlasten, statt zu belasten. Die Gruppe entstand aus dem Zusammenschluss der dataglobal Group mit der VIMATA Group und ist mit über 300 Mitarbeitenden an neun Standorten, rund EUR 50 Mio. Umsatz und mehr als 5.000 Kunden ein führender Anbieter für HR-Tech-Lösungen in Deutschland.

