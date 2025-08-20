Rabat, 18. August 2025 – Auf Anweisung Seiner Majestät König Mohammed VI., Vorsitzender des Al-Quds-Komitees, hat das Königreich Marokko neue humanitäre Soforthilfe für die Bevölkerung in Gaza mobilisiert.

Laut einer offiziellen Erklärung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und Marokkaner im Ausland umfasst diese umfangreiche Hilfe:

100 Tonnen Lebensmittel und Medikamente

Speziell für gefährdete Bevölkerungsgruppen entwickelte Produkte

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Bedürfnissen von Kindern und Säuglingen

Diese jüngste humanitäre Hilfe Marokkos für die Bevölkerung in Gaza, die von Seiner Majestät König Mohammed VI. angeordnet wurde, ist weit mehr als eine Geste der Solidarität. Sie ist der konkrete Ausdruck einer einzigartigen diplomatischen Doktrin Marokkos in der Behandlung der Palästina-Frage.

Angesichts der absoluten Notlage, in der Hunderttausende Zivilisten von Hunger bedroht sind, sind die traditionellen Hilfsmechanismen entweder überlastet (der Grenzübergang Rafah) oder gefährlich und ineffizient (Fallschirmabwürfe). Marokko hingegen setzt auf eine Methode, die seine Stärke ausmacht: direkte, konkrete und koordinierte Maßnahmen.

Der Erfolg dieser Operation beruht auf drei Säulen, die das Königreich auszeichnen:

1. Eine ungebrochene Glaubwürdigkeit gegenüber den Palästinensern, die in Seiner Majestät dem König einen historischen und aufrichtigen Verfechter ihrer Sache sehen.

2. Offene und funktionierende Kommunikationskanäle mit Israel, die aus der Normalisierung hervorgegangen sind, hier jedoch als Hebel für humanitäre Hilfe und nicht zum Nachteil der palästinensischen Sache genutzt werden.

3. Eine operative Partnerschaft vor Ort mit legitimen palästinensischen Institutionen wie dem Roten Halbmond, die gewährleistet, dass die Hilfe auch wirklich bei den Empfängern ankommt.

Dieses vorbildliche Dreiecksverhältnis (Marokko-Israel-Palästinensische Autonomiebehörde) ist einzigartig. Es ermöglicht, Blockaden und bürokratische Hürden zu umgehen. Die Botschaft ist klar: Marokko hat von Anfang an erklärt, dass seine Beziehungen zu Israel ein zusätzlicher Kanal sein würden, um der palästinensischen Sache zu dienen. Die Fakten belegen dies heute eindrucksvoll.

Während viele mit rhetorischen Überbietungen aufwarten, setzt Marokko unter der Führung seines Souveräns auf Effizienz und Seriosität. Es stellt sein politisches Kapital und sein Netzwerk in den Dienst konkreter Maßnahmen, die Leben retten. Diese humanitäre Aktion festigt durch ihren Zeitpunkt und ihre Vorgehensweise die Position des Königreichs als unverzichtbarer, glaubwürdiger und verantwortungsbewusster Akteur, der heute als einziger in der Lage ist, unter würdigen und effizienten Bedingungen bedeutende Hilfe zu leisten. Dies ist ein Beweis dafür, dass die Führungsrolle Seiner Majestät des Königs in der Al-Quds-Frage nicht nur ehrenhalber ist, sondern sehr wohl operativ.

