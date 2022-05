HUK24 realisiert mit Insiders Technologies effizientes Response Management auf höchstem Niveau

Direktversicherer profitiert dank smart FLOW von gesteigerter Servicequalität und mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Workflows. Neue KI-Lösung sichert mit robuster Skalierbarkeit die zuverlässige Verfügbarkeit auch bei saisonalen Lastspitzen.

Kaiserslautern, 18. Mai 2022 – Insiders Technologies, der technologisch führende Anbieter von Software für intelligente Prozessautomatisierung, hat für die HUK24 mit der Lösung smart FLOW effizientes Response Management auf höchstem Niveau eingeführt.

Die HUK-Gruppe ist mit rund 13 Millionen versicherter Kraftfahrzeuge der größte Kfz-Versicherer in Deutschland (Stand 2020) und auch die Direktversicherungstochter HUK24 gehört für sich alleingenommen zu den Top 10.

Entsprechend hoch ist bei HUK24 das Aufkommen an Kunden-E-Mails: Den Kundenservice der HUK24 erreichen zwischen 4.500 und 5.000 E-Mails am Tag. Zu Spitzenzeiten wächst diese Zahl auf mehr als 16.000 E-Mails täglich an. Als Direktversicherer, der ausschließlich online agiert, gehört es zum Selbstverständnis der HUK24, die Anliegen seiner Kunden schnell und kompetent zu bearbeiten. Jede einzelne E-Mail muss gesichtet, verteilt, bearbeitet und archiviert werden. Ohne ein leistungsstarkes Response Management ein hoffnungsloses Unterfangen.

Höchste Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Qualität waren bei der Suche nach einer geeigneten IT-Lösung deshalb nicht nur Allgemeinplätze auf der Anforderungsliste, sondern geschäftskritische Kernanforderungen. Neben bestmöglicher Unterstützung für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Kundenservice war der HUK24 die möglichst weitgehende, automatisierte Vorqualifikation der Anfragen besonders wichtig, um schnell eine fallabschließende Bearbeitung zu ermöglichen.

„Unsere Kunden erwarten schnelles Feedback zu geäußerten Anliegen“, erklärt Marcus Helbig, Abteilung Informatik – Anwendungsentwicklung bei HUK-COBURG. „Bedingt durch die vielen tausend E-Mails von Kunden pro Tag müssen wir an unsere Lösung zum Response Management die allerhöchsten Anforderungen stellen. smart FLOW von Insiders Technologies hat unseren Vorgaben voll entsprochen.“

Heute kann die HUK24 ihren Kunden einen schnellen und kompetenten Service bieten, während sie gleichzeitig von optimierten Prozessen dank leistungsfähiger KI profitiert. Die offene Struktur von smart FLOW sorgt für Flexibilität bei der Gestaltung eigener Workflows durch die interne Anwendungsentwicklung. Moderne Softwaretechnologien ermöglichen beste Skalierbarkeit und Robustheit, das ergonomische Bedienkonzept begeistert die Nutzerinnen und Nutzer und Leistungsreserven erlauben mehr Betriebssicherheit auch in Hochlastphasen. Die Lösungen von Insiders Technologies wurden bereits in vielen anderen Unternehmensteilen der HUK-COBURG Versicherungsgruppe eingesetzt, so dass sich entsprechende Synergien nicht zuletzt auch in der Know-how-Pflege und im Betrieb ergeben.

Insiders Technologies ist das erfolgreichste Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Das vielfach ausgezeichnete Produkthaus ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von KI-basierter Software für intelligente Prozessautomatisierung. Über 3.000 Unternehmen weltweit setzen für ihre Dokumentverarbeitung und Kundenkommunikation auf Insiders Produkte und Cloud-Services. https://www.insiders-technologies.com/

Bildquelle: @HUK-COBURG