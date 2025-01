Hugendubel Frankfurt Steinweg / Literatur trifft Theater: Christoph Bornmüller liest aus Der große Gatsby

Literatur trifft Theater: Christoph Bornmüller liest aus Der große Gatsby im Hugendubel Frankfurt Steinweg

Am Samstag, den 11. Januar 2025, setzt die Kooperation zwischen Schauspiel Frankfurt und Hugendubel Frankfurt Steinweg ein neues Highlight: Um 14 Uhr liest Ensemblemitglied Christoph Bornmüller im Hugendubel Frankfurt Steinweg aus dem weltberühmten Roman Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald.

Begleitet wird die Lesung von Dramaturg Eivind Haugland, der faszinierende Einblicke in das Leben des Autors und die Entstehung des Romans gibt. Die Bühnenfassung von Der große Gatsby, inszeniert von Ewelina Marciniak, begeistert seit Oktober 2024 das Publikum im Schauspiel Frankfurt.

Moderiert wird die Veranstaltung von Dramaturg Eivind Haugland, der auch Einblicke in die bewegte Lebensgeschichte des Schriftstellers (24. September 1896, St. Paul, Minnesota – 21.Dezember 1940, West Hollywood, Los Angeles County) und die Entstehungsgeschichte des Romans geben wird. Mit großem Erfolg (bisher waren alle Vorstellungen so gut wie ausverkauft) läuft im Schauspiel Frankfurt seit Ende Oktober 2024 die Bühnenfassung des Romans Der große Gatsby, inszeniert von der polnischen Regisseurin Ewelina Marciniak, mit Christoph Bornmüller als Jay Gatsby. Der meisterhafte Roman über eine unmögliche Liebe dokumentiert die Zeit, in der der Weg vom Tellerwäscher zum Millionär am kürzesten war – das New York der 1920er Jahre bot dafür reichlich Gelegenheit. Jay Gatsby, ein Mann undurchsichtiger Herkunft, hat sich an die Spitze der wohlhabenden Gesellschaft hochgearbeitet. Nun versucht er sich seiner verflossenen Jugendliebe Daisy Buchanan zu nähern, die inzwischen innerhalb ihrer Klasse geheiratet hat und ein mondänes Leben führt. Während Gatsby versucht, Daisy mit märchenhaften Darbietungen seines Reichtums zu beeindrucken, beobachtet sein bescheidener Nachbar Nick Carraway das frivole Treiben der Upper Class als Chronist der Ereignisse und Mitwisser mancher Geheimnisse. Der Rücksichtslosigkeit und Egozentrik der Gesellschaft fallen die Schwächsten zum Opfer, und auch die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit entpuppt sich als Illusion ohne reales Fundament. Nach Das Tove-Projekt nahm sich die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak im Schauspiel Frankfurt wieder eines Romans an, den sie mit ihrem Team in einer neuen Bearbeitung auf die Bühne gebracht hat. Die Inszenierung beleuchtet auch die Rückseite der glitzernden Fassade und sucht nach einer Stimme für jene, die im Schatten der Dekadenz existieren. Weitere Informationen zu Der große Gatsby im Schauspiel Frankfurt und die nächsten Vorstellungstermine hier: www.schauspielfrankfurt.de/spielplan/premieren/der-grosse-gatsby

Christoph Bornmüller wurde 1983 in Würzburg geboren und studierte Schauspiel in Berlin. Er war Ensemblemitglied u.a. am Staatstheater Darmstadt und Nationaltheater Mannheim, bevor er mit der Spielzeit 2023/24 als festes Ensemblemitglied ans Schauspiel Frankfurt wechselte. Er arbeitete u.a. mit den Regisseur:innen Maxim Didenko, Ewelina Marciniak, Christoph Mehler, Katja Paryla,Christoph Schroth, Johanna Wehner, Laura Linnenbaum, Felicitas Brucker, Christian Weisezusammen und ist auch als Regisseur u.a. in Schwerin, Darmstadt, Rostock und Mannheim tätig. Das Schauspiel Frankfurt und Hugendubel Frankfurt gehen auch 2025 wieder eine inspirierende und spannende künstlerische Kooperation ein, um Literatur und Theater auf einzigartige Weise zu verbinden. Im Hugendubel im Steinweg finden Lesungen und Gespräche mit Ensemblemitgliedern des Schauspiel Frankfurt statt.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

