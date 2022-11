HubSpot, gominga, und Dr. Maxie Schmidt (Forrester) bei den CX1 Awards 2022 geehrt

Die diesjährigen Customer Experience Awards betonen die Bedeutung von Kundenorientierung und Wissensaustausch

CX1, die von zenloop verwaltete Eventmarke, gab die Gewinner des diesjährigen CX1 Awards bei der CX1 WORLD CONFERENCE 2022 bekannt.

Die Gewinner des CX1 Awards 2022 sind HubSpot als CX Leader of the Year, gominga als CX Enabler of the Year und Dr. Maxie Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forrester, als CX Action Hero of the Year.

Jedes Jahr erkennt eine geschätzte Jury von Experten Unternehmen und Personen an, die die Extrameile gegangen sind, um eine herausragende Kundenerfahrung zu liefern. Die Qualität der Nominierungen war dieses Jahr auf einem Rekordlevel, was die begehrteste Ehrung in CX um eine Extraportion Prestige ergänzt.

HubSpot gewann den CX Leader Award, eine Anerkennung für Marken, die sich durch die Art und Weise, wie sie ihre Customer Journey und allgemeine Kundenerfahrung verwalten, abheben.

HubSpot zeigte sich als Unternehmen, das sich voll und ganz auf ihre Kunden und ihr Wachstum konzentriert – mit Mitarbeitern, die Zeit und Energie in die Entwicklung von Kundenbeziehungen durch Lösungen, Förderungen und Kooperationen investieren. Nominierte in dieser Kategorie waren unter anderen Tier mobility, andsafe und Gorillas.

Kathleen Jaedtke, Head of Marketing DACH bei HubSpot kommentierte: „Marketingspezialisten werden mit einer Ära der Trennung konfrontiert, die sich über Daten und Systeme zu dem Publikum, mit dem sie sich am meisten verbinden wollen, erstreckt. Marketingteams verlieren eine beträchtliche Menge an Zeit ihrer Arbeitswoche dafür, praktische Aufgaben zu bewältigen, zusätzlich zu isolierten Workflows und zusammenhanglosen Prozessen. Was sie wirklich brauchen und wollen, ist es weniger Zeit, Budget und Ressourcen dazu einzusetzen, Daten und Systeme zu vereinen und mehr Zeit damit zu verbringen, tiefe Beziehungen mit ihren Kunden aufzubauen. Wir sind sehr stolz darauf, CX Leader of the Year 2022, für unsere Marketing-Automation Software, welche in unsere CRM-Plattform integriert ist, ernannt worden zu sein. Unternehmen, die es schaffen, zusammenhängende Kundenerfahrungen zu liefern, werden einen Vorteil dabei haben, durch die makroökonomischen Trends zu navigieren, denen wir im Moment alle gegenüberstehen.“

gominga sicherte sich den CX Enabler Award, einen Preis, der an Lösungsanbieter oder Beratungspartner geht, die zum Erfolg der CX-Programme ihrer Kunden beitragen. Die Jury hat sich für gominga entschieden, weil ihre Software es Organisationen ermöglicht Kundenrezensionen von mehreren Kanälen zu zentralisieren, was einen 360-Grad-Überblick über Kundenfeedback liefert, während es Unternehmen ermöglicht auf jede Rezension direkt von einer Plattform aus zu reagieren. Dies beschleunigt Vorgänge und fördert eine großartige Beziehung zu Kunden. Andere Verfolger in dieser Kategorie waren GemSeek, Alaiko, Intercom, Custimy und Dixa.

„Wir fühlen uns geehrt und sind gleichzeitig begeistert darüber, den prestigeträchtigen CX1 Award bei der CX1 WORLD CONFERENCE erhalten zu haben. Die Kategorie CX Enabler zu gewinnen macht uns sehr glücklich und unterstreicht unsere Hingabe, die beste CX-Lösung für das Online Rezensionen-Management anzubieten. Wir schließen die Lücke zwischen Marken und Nutzern auf den wichtigsten digitalen Plattformen. Ähnlich wie bei Socialmedia-Kanälen ist Customer Engagement ein MUSS bei Touchpoints wie Amazon, Apple, Google, Trustpilot, usw. Wir sind jetzt mehr als eifrig unseren Weg fortzusetzen und unser Bestes zu geben, um unser Angebot für alle unsere Kunden und Partner weiter zu verbessern.“ Christian Driehaus, Mitbegründer, gominga

Der CX Action Hero of the Year, eine Ehrung, die für herausragende Personen, die insbesondere in Communities aktiv sind und einzigartige Wertschöpfung bieten, indem sie ihr Wissen und ihre Einblicke teilen, ging an Autorin und Keynote-Speaker Dr. Maxie Schmidt, Vizepräsidentin und Principal Analyst bei Forrester. Dr. Schmidt erhielt diesen Award für ihre ausschlaggebende Rolle darin eine wachsende Community in deutschsprachigen Ländern zu kultivieren, immer aufgeschlossen zu sein und aktiv unglaublich aufschlussreiche Konversationen auf Social Media durch Podcasts, Rednerauftritte und einflussreichem Content zu initiieren und zu diesen beizutragen. Adrian Swinscoe, Mirjam Knoll, Ian Golding, Rebecca Brown und James Dodkins wurden in dieser Kategorie ebenfalls nominiert.

Als sie den Award erhielt, betonte Dr. Schmidt die Bedeutung ihrer Arbeit in der Customer Experience Community mit den Worten: „Danke für den CX Action Hero Award. Von der USA nach Europa zurückzukommen fühlte sich an wie heimzukehren – wir haben eine großartige und leidenschaftliche CX Community in der Region. Glücklicherweise arbeite ich in meiner Rolle als VP, Principal Analyst bei Forrester, mit vielen CX Leadern hier. Es ist sehr belohnend zu hören, dass Forrester“s CX Content so gut in der Region ankommt. Forrester“s globales Team aus Analysten und Beratern, die mit CX Experten arbeiten, wuchs auf über 30 Leute an, mit vielen davon in Europa! Im kommenden Jahr hoffe ich, neue Beziehungen zu knüpfen, existierende Beziehungen auszubauen und weiterhin mehr Einblicke zu liefern, wie CX Leader erfolgreicher sein können.“

Die CX1 Awards Zeremonie ist eines der Highlights der CX1 WORLD CONFERENCE. Ein Gremium aus CX Experten, welches in diesem Jahr von Peter Pirner (CX Talks) geleitet wurde, wählt Gewinner in drei unterschiedlichen Kategorien aus einer Liste an Nominierten, die durch Online-Abstimmungen gesammelt wird.

Das Flagship-Event CX1 WORLD wird im Jahr 2023 zurückkehren.

Weitere Informationen unter https://cx1-conference.com und https://www.zenloop.com

CX1:

CX1 ist eine von der zenloop GmbH verwaltete Marke und der führende Veranstalter von Konferenzen mit den Schwerpunkten Customer Experience und Action Management. Jedes Jahr bietet CX1 mehrere branchenspezifische Veranstaltungen und die jährliche CX1 WORLD – eine der größten Kundenerfahrungskonferenzen in Europa – mit Top-Hauptrednern von führenden Brands, die in verschiedenen Branchen tätig sind.

zenloop ist ein in Berlin ansässiges SaaS-Unternehmen, das eine CX Action-Management-Plattform anbietet. Diese Plattform ermöglicht es, Kundeneinblicke zu sammeln, zu analysieren und automatisierte, kundenorientierte Aktionen anzustoßen. So schließt es die Lücke zwischen Kundenfeedback und daraus abzuleitenden Aktionen und sorgt für eine optimale Customer Journey.

Als Vorreiter im Bereich Action Management ermöglicht zenloop global führenden Unternehmen ihre Kundenbindung und somit den Kundenwert durch gezielte CX-Steuerung und intelligente Automatisierung zu steigern.

zenloop wurde 2016 von Paul Schwarzenholz, einem der ehemaligen Flaconi-Gründern, mitgegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 100 Mitarbeitende in verschiedenen europäischen Ländern.

HubSpot:

HubSpot (NYSE: HUBS) bietet eine führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management) mit Software und Support, um Unternehmen beim Wachstum mit System zu unterstützen. Die HubSpot Plattform umfasst Produkte für Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Operations und Websitemanagement, die für Unternehmen unterschiedlicher Größe in verschiedenen, skalierbaren Versionen erhältlich sind – angefangen bei kostenlosen grundlegenden Funktionen bis hin zu leistungsstarken Features für Großunternehmen. Über 158.000 Unternehmen in mehr als 120 Ländern verwenden HubSpots leistungsstarke, benutzerfreundliche Tools, um Kundinnen und Kunden anzuziehen, effektiv mit ihnen zu interagieren und sie immer wieder aufs Neue zu begeistern. HubSpot wurde auf Glassdoor zum zweitbeliebtesten Arbeitgeber 2022 gekürt und unter anderem von Great Place to Work, Comparably, Fortune, Entrepreneur und Inc. für seine erstklassige Unternehmenskultur ausgezeichnet. HubSpot wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts. Das Unternehmen beschäftigt weltweit Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teils in Büros und teils im Homeoffice arbeiten. Der deutsche Unternehmenssitz befindet sich in Berlin. https://www.hubspot.de

gominga:

gominga ist das weltweit führende Software-Unternehmen für Review Management. gominga ermöglicht die Themenfelder Consumer Insights und Customer Engagement auf Online-Plattformen einfach und skalierbar zu managen. Als One-Stop-Shop für Product-, Mobile App-, Location-, und Website-Rezensionen deckt das Unternehmen weltweit +300 Plattformen, wie Amazon, Apple, Bazaarvoice, Google, Homedepot, OTTO, Trustpilot, Walmart etc., ab. Weiterhin differenziert sich gominga durch ihre API-Schnittstelle und technische Integrationen in Drittsysteme, wie Zendesk und MS Power BI. Der gominga Review Manager selbst bietet zahlreiche Analysefunktionen (quantitative Analysen, Sentiment Analyse, Wettbewerbsanalyse etc.) sowie ein integriertes Ticketmanagementsystem. Kunden aus allen Branchen und Regionen vertrauen der gominga. Speziell im Marktplatz-Business arbeiten globale Brands wie BSH, Gardena, Kärcher oder Samsung mit dem Münchner Technologie-Unternehmen zusammen, um auf Amazon & Co. wichtige Insights aus dem Kundenfeedback für das Marketing und Produktmanagement zu gewinnen und eine Interaktion mit dem User für den Kundenservice zu ermöglichen. Durch diesen verbesserten Kundenfokus kann das Markenimage und der Umsatz nachhaltig gesteigert werden. https://www.gominga.com

Dr. Maxie Schmidt, VP und Principal Analyst – Forrester:

Dr. Maxie Schmidt ist VP und Principal Analyst bei Forrester, wo sie die Forschung zur Kundenerfahrungsmessung und Kundenwertschöpfung leitet. Sie berät Kunden regelmäßig beim Aufbau effektiver CX-Messprogramme und ist eine gefragte Hauptrednerin.

Maxie Schmidt promovierte und war als Dozentin am Lehrstuhl für Service Management an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Ingolstadt, Deutschland, tätig.

Vor ihrem Wechsel zu Forrester war Dr. Schmidt Unternehmensberaterin bei Simon-Kucher & Partners.

