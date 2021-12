HTC VIVE kehrt zu Schwartz PR zurück: Münchener Agentur kommuniziert für Virtual Reality-Unternehmen

München, 02. Dezember 2021 – Schwartz Public Relations übernimmt ab sofort die strategische Kommunikationsberatung von HTC VIVE, einem führenden Anbieter von Virtual Reality (VR) mit Sitz in Taiwan. Das Team der Münchner PR-Agentur konnte sich innerhalb eines Ausschreibungsprozess gegen mehrere namhafte Konkurrenten durchsetzen und HTC VIVE mit seiner tiefen Expertise und Kundenhistorie in der B2C- und B2B-Kommunikation überzeugen.

Schwartz PR war bereits in der Vergangenheit für die Kommunikation des VR-Anbieters zuständig und begleitete 2015 den erfolgreichen Eintritt von HTC in das VR-Geschäft. Innerhalb der DACH-Region zeichnet sich Schwartz PR ab sofort für die strategische Positionierung von HTC VIVE als Premium-VR-Anbieter für Gaming und Entertainment sowie für Business-Anwendungen verantwortlich.

HTC VIVE ist einer der weltweit führenden Anbieter von Premium-Virtual-Reality und bietet mit seiner VR-Plattform und seinen VR-Headsets lebensechte Erfahrungen sowie ein Zubehör-Ökosystem sowohl für Unternehmen als auch Privatanwender. Mit der HTC VIVE Focus 3 hat das Unternehmen 2021 eine Lösung für Business-VR vorgestellt, die insbesondere für den Unternehmenseinsatz unter anderem in den Bereichen Automobil, Gesundheit, Bildung sowie Produktion und Ingenieurwesen konzipiert ist. Die gleichzeitig vorgestellte HTC VIVE Pro 2 richtet durch seine 5K-Auflösung und Bildwiederholrate von 120 Hz vor allem an Gamer und VR-Enthusiasten.

“Unser Kommunikationsziel für den DACH-Raum ist es, die Reputation von HTC VIVE als Innovator im Bereich High-End-VR zu stärken und unsere Präsenz sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich weiter auszubauen. Dazu haben wir mit Schwartz PR den passenden Agenturpartner gefunden. Die Arbeitsweise und der Charakter der Agentur haben uns bereits in unserer früheren Zusammenarbeit überzeugt: Die Proaktivität bei der Medienansprache und Ideenfindung, die gefestigte Expertise bei der langfristigen, strategischen Kommunikationsplanung sowie das fundierte Verständnis für die Mechanismen der Kommunikationsgestaltung für Privat- wie auch Geschäftskunden zeichnen das Schwartz PR-Team aus”, bestätigt Stefan Werner, Marketing Manager bei HTC Vive.

“Erfolgreiche Unternehmenskommunikation in einem solch schnelllebigen und hochinnovativem Marktsegment erfordert eine Agentur, deren Mitarbeiter die intrinsische Motivation haben, die spezifischen und komplexen technischen Hintergründe einer Technologie zu verinnerlichen und in der Lage sind, daraus die richtigen Rückschlüsse für die strategische Kommunikationsplanung zu ziehen. Schwartz PR hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Belegschaft und Management eine Unternehmenskultur pflegen, die die Voraussetzungen für zielgerichtete und effektive Unternehmenskommunikation schaffen. Prägend in der Zusammenarbeit waren und sind die unbedingte Zuverlässigkeit, das hohe Maß an Eigeninitiative und Flexibilität, sowie der souveräne und professionelle Umgang mit jeglichen Herausforderungen im Rahmen einer länderübergreifenden Zusammenarbeit. Eine Fortführung unserer Partnerschaft mit Schwartz PR war daher naheliegend”, so Stefan Werner, Marketing Manager bei HTC VIVE.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

