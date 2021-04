HRworks geht Partnerschaft mit DATEV ein

Freiburg, 29. April 2021 | HRworks, einer der erfolgreichsten deutschen HR-Software-Anbieter, teilt heute mit, dass seine Software-Lösung ab sofort über eine von DATEV technisch geprüfte Schnittstelle verfügt. Bisher war der Transfer von Daten von HRworks an DATEV über einen manuellen Import möglich. Durch die nun eingeführte One-Click-Schnittstelle wird die Lohnbuchhaltung für HRworks-Kunden noch effizienter – sämtliche lohnrelevanten Daten können nun direkt aus HRworks an das Rechenzentrum von DATEV übermittelt werden.

“Wir investieren kontinuierlich in den Ausbau unserer Plattform und stärken mit dieser Anbindung unser Angebot für den KMU-Markt”, sagt Markus Schunk, Geschäftsführer von HRworks. “Unser Ziel ist es, den administrativen Aufwand unserer Kunden in der Personalverwaltung mit durchdachten, digitalen Prozessen zu erleichtern. Somit schaffen wir wertvolle Zeit für inhaltliche und strategische Personalarbeit. Die Partnerschaft mit DATEV stellt dabei einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Plattform dar.”

Zahlreiche Kunden nutzen DATEV bereits in der Lohnbuchhaltung und haben sich eine entsprechende One-Click-Schnittstelle gewünscht. Mit der Anbindung bietet HRworks nun genau das und ermöglicht gleich mehrere Vorteile für die Lohnbuchhaltung seiner Kunden: Der Verwaltungsaufwand wird verringert, die Datensicherheit bei der Übertragung der Daten an das DATEV-Rechenzentrum erhöht und die Administration seitens des Steuerberaters durch den reibungslosen Transfer und die Übertragung per Mausklick von Stammdaten effizienter gestaltet.

Jens Richert, Produktverantwortlicher von HRworks, ergänzt: “Wir sind stolz darauf, unseren Kunden und ihren angebundenen Steuerberatern mit der technisch geprüften DATEV-Schnittstelle eine weitere zentrale Funktion als Bestandteil unseres Pakets anbieten zu können.”

Nutzer der HRworks-Software können dank des Lohnimportdatenservice bestehende und neue Personenstammdaten, fixe und variable Gehaltsdaten sowie lohnsteuerrelevante Daten aus der Reisekostenabrechnung an das DATEV-Rechenzentrum übertragen. Die für die Lohnabrechnung relevanten Daten werden dabei nahtlos und über eine sichere Verbindung an DATEV gesendet. Das verkürzt Abrechnungsprozesse und vereinfacht vor allem auch die vorbereitende Lohnbuchhaltung. Die technische Anbindung ist ab sofort für alle Kunden ohne Aufpreis im Angebot enthalten.

Im Rahmen der Partnerschaft ist HRworks ab sofort auch im DATEV-Marktplatz gelistet, in dem Software-Lösungen für Rechnungs- und Buchhaltungsprozesse angeführt sind.

Mit mehr als 2.000 Kunden zählt HRworks zu den erfolgreichsten deutschen HR-Software-Anbietern. Das Unternehmen bietet alle zentralen Funktionen der Personalverwaltung in Kombination mit der digitalen Reisekostenabrechnung in einer Plattform. Einfach, durchdacht und auf KMU-Bedürfnisse abgestimmt. Unter allen HR-Software-Anbietern verzeichnet HRworks die höchste Kundenloyalität im Mittelstand. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 70 Mitarbeiter an den Standorten Freiburg, Frankfurt und Berlin.

