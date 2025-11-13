HR7 GmbH: Starkes Wachstum gegen den Branchentrend

Auszeichnung zum Wachstumschampion 2026

Hamburg, im November 2025

Die HR7 GmbH The Job Factory zählt zu den wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands: In der Oktober-Ausgabe 2025 des FOCUS-Business wurde HR7 in einer 15.000 Unternehmen umfassenden Erhebung zum Wachstumschampion gekürt und belegt innerhalb der Branche Platz 11. Zwischen 2021 und 2024 konnte HR7 ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen – und das in einem seit Jahren rückläufigen Marktumfeld.

Besonders bemerkenswert: Das erst 2011 gegründete Unternehmen schafft es nach 2019 bereits zum zweiten Mal auf die Siegerliste – und lässt erneut zahlreiche etablierte Marktteilnehmer hinter sich. Die HR7 GmbH verzeichnet insofern über Jahre ein kontinuierliches Wachstum und hat sich erfolgreich im Markt etabliert. Der regionale Schwerpunkt des Unternehmens liegt aktuell im Norden, allerdings gibt es für 2026 Überlegungen, sich weiter Richtung Niedersachsen und Nordrhein Westfalen auszudehnen.

„Diese wiederholte Auszeichnung ist ein klares Signal für die Qualität und Konsequenz, mit der unser Team arbeitet“, sagt Dr. Ralph Hartmann, Gründer und Geschäftsführer. „Im Recruiting entscheidet sich der Erfolg – wir haben das früh erkannt und setzen es kompromisslos um“, ergänzt Dr. Michaela Hartmann, verantwortlich für Personal und Finanzen. Strategischer Bestandteil des Recruiting ist das permanente Hinterfragen der HR-Strategie. HR7 „bespielt“ das komplette Recruiting-Klavier und testet permanent neue Tools und Plattformen. „So stellen wir sicher, dass wir absolut State of the Art sind“, erläutert Michaela Hartmann. Dabei spielen natürlich auch KI-Tools eine maßgebende Rolle. „Wir sind allerdings der festen Überzeugung, dass KI-Tools zukünftig ein wertvolles und effizientes Instrument sein werden, aber niemals den persönlichen Kontakt ersetzen können“, so Ralph Hartmann, „Der Mensch wird bei uns im Mittelpunkt bleiben und auch im Recruiting entsprechend wertgeschätzt“.

Die Auszeichnung zeigt, dass nicht nur Branchengrößen Impulse setzen. Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Ralph Hartmann weiter.

Zusätzlich zur Wachstums-Auszeichnung gehört HR7 erneut zu den Top-Arbeitgeber der Branche.

„HR7 steht für gelebtes Unternehmertum.

Diese Auszeichnungen motivieren uns, unsere Entwicklung konsequent fortzuführen – gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden. Für 2026 haben wir bereits ambitionierte Initiativen auf unserer Agenda“, kündigt Dr. Michaela Hartmann an.

Wir bleiben dran und verfolgen die weitere Entwicklung von HR7.

HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.

