HR-Softwareauswahl leicht gemacht: Ellrich & Kollegen unterstützen Personalabteilungen mit kostenlosem Portal

Nürnberg, 06.10.2020 – Ellrich & Kollegen, Experten für HR-Prozessoptimierung und HR-Digitalisierung, bieten Personalabteilungen einen neuen Service mit dem kostenfreien Webportal www.hr-software-auswahl.de. Auf Basis einer Online-Checkliste erhalten Personalabteilungen herstellerunabhängige Empfehlungen und Tipps zur Auswahl einer für sie passenden HR-Software. Die Nürnberger Berater unterstützen damit Personalabteilungen, ihre Digitalisierung voranzutreiben und Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten zu schaffen.

Im Fokus: Digitalisierung der HR-Kernprozesse

Die letzten Monate haben es gezeigt: wer nicht digitalisiert, der ist abgehängt. Personalabteilungen setzen mehr denn je auf eine konsequente, nutzerzentrierte Digitalisierung der HR-Kernprozesse. Die Vielfalt an Software-Lösungen auf dem Markt erschwert es, sich einen Überblick zu verschaffen und die am besten geeignete Lösung auszuwählen. Hier setzt das kostenfreie Webportal zur HR-Softwareauswahl von Ellrich & Kollegen an.

“Mit unserem neuen Tool zur herstellerunabhängigen Auswahl von HR-Software stellen wir auf Basis einer Checkliste passende Anbieter und Tools zusammen, damit Personalabteilungen möglichst effizient eine erste Übersicht erhalten”, beschreibt Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer von Ellrich & Kollegen, das neue Portal.

“Unsere Erfahrungen zeigen, dass Personalabteilungen vielfach Systeme im Einsatz haben, die nicht zu den Mitarbeitern und den HR-Prozessen passen. Das führt unweigerlich zu einer geringen Akzeptanz solcher Systeme und weiteren händischen Workarounds. Aus diesem Grund unterstützen wir Personaler, die Spreu vom Weizen zu trennen. Digitalisierungsprojekte werden so zum größtmöglichen Erfolg und nicht zum größtmöglichen Frustpotential.”, erklärt Dr. Ellrich.

Interaktiver Fragebogen ermöglicht passende Empfehlungen

User können unter www.hr-software-auswahl.de einen kurzen, interaktiven Fragebogen beantworten. Nach Absenden des Fragebogens erhalten die Personaler das Ergebnis des Checks per E-Mail oder in einem persönlichen Telefonat mit einem der Experten von Ellrich & Kollegen. Die Ergebnisliste beinhaltet eine Übersicht, welche Software-Lösungen für die jeweilige Anforderung und die vorhandenen Systeme am besten passen. Außerdem erhalten Personaler wertvolle Tipps und Hinweise in Form einer Checkliste, die für ein Projekt zur HR-Softwareauswahl wichtig sind.

Das Portal ist online erreichbar unter: www.hr-software-auswahl.de.

Personalwirtschaftliche Prozesse zu optimieren ist eine unserer Kernkompetenzen. Wir sind Partner für Personalverantwortliche in Kliniken, öffentlichen Einrichtungen und mittelständischen Unternehmen in allen Fragen zur Optimierung von Organisation, Prozessen und Systemen. Unsere Wurzeln liegen in Nürnberg und in Berlin – aber dennoch sind wir in ganz Deutschland zu Hause.

Wir sind überzeugt, dass Personalabteilungen einen wesentlichen Ergebnisbeitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Getreu dem Motto “Unternehmenserfolg aus der Personalabteilung” setzen wir alles daran, für unsere Kunden Freiräume für wertschöpfende und qualitative Personalarbeit zu schaffen, etwa durch eine signifikante Reduktion von Zeitaufwänden für die Administration.

Der Fokus unserer Beratung liegt auf einer umgehenden Realisierung der Nutzeneffekte für unsere Kunden. Wir konzentrieren uns auf eine schnelle und schrittweise Umsetzung. Dazu setzen wir innovative, moderne und kreative Methoden und Instrumente ein. Indem wir Betroffene zu Beteiligten machen, erzielen wir unter anderem eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit den Arbeitsergebnissen. Da uns außerdem Praxisnähe sehr wichtig ist, verfügen unsere Berater über langjährige Erfahrungen und Kompetenzen in der praktischen Personalarbeit.

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen wie DPD Deutschland, die Ensinger Gruppe, die DRK Kliniken Berlin, die InnKliniken Mühldorf genauso wie die Stadt Ingolstadt.

Weitere Informationen unter www.ellrich-kollegen.de

