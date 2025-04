Hotelverkauf in Polen: Hotel Investments AG: Hotelinvestor & Hotelbetreiber

Hotelverkauf in Polen: Hotel Investments AG unterstützt Hotelinvestor-Partner bei diskreter Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktion in Warschau

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) mit Sitz in der Schweiz begleitet aktuell einen ihrer Hotelinvestor-Partner beim diskreten Hotelverkauf in Polen, genauer gesagt in Warschau. Bei der Transaktion handelt es sich um ein modernes Stadthotel mit über 350 Zimmern, das Off-Market veräußert werden soll. Ziel ist es, das Objekt im Rahmen eines vertraulichen Verkaufsprozesses an institutionelle Investoren oder erfahrene Hotelbetreiber zu vermitteln.

Hotel Investments AG: Hotelinvestor & Hotelbetreiber

Die Hotel Investments AG ist ein renommiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Zusammen mit ihren Partnern zählt das Unternehmen zu den bekanntesten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG konzentriert sich auf den Hotelankauf, die Expansion ihrer Hotelbetreiber-Partner sowie auf die Verwaltung eines umfangreichen Hotelportfolios.

Schwerpunkte der Tätigkeit der Hotel Investments AG:

– Ankauf von betreiberfreien Stadthotels

– Hotelverpachtung an strategische Betreiberpartner

– Hotelexpansion für das eigene Portfolio und Joint Venture Partner

– Übernahme bestehender Mietverträge und Entwicklung neuer Standorte

Für den Eigenbestand, ihre Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber sucht die Hotel Investments AG weitere betreiberfreie Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz – zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Verträge.

Diskreter Hotelverkauf in Polen mit Fokus auf Warschau

Die Hotel Investments AG ist zudem bekannt für ihre diskrete Vermittlung im Bereich Hoteltransaktionen in der DACH-Region sowie ausgewählten europäischen Märkten. Nun erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten gezielt auf den polnischen Markt und begleitet dabei seine Partner bei diskreten Verkaufsprozessen von Hotelimmobilien.

„Hotelverkauf in Polen – insbesondere in dynamischen Märkten wie Warschau – verlangt fundierte Marktkenntnis, ein exzellentes Netzwerk und ein hohes Maß an Diskretion. Genau hier liegt unsere Stärke“, betont Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir freuen uns, unseren Hotelinvestor-Partner bei dieser besonderen Off-Market-Transaktion professionell zu unterstützen.“

Erfahren in Hotelankauf, Hotelverkauf, Hotelpacht und Hotelvermittlung

Die Hotel Investments AG agiert als Hotelinvestor, Hotelbetreiber und für ihre Partner als Hotelberater für Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat sich auf den Hotelankauf sowie die diskrete Vermittlung von Hotelverkäufen, Hotelpachtverträgen sowie Mietvertragsübernahmen für ihre Hotelbetreiber spezialisiert. Auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen – wie aktuell in Polen – bietet das Unternehmen ihren Partnern ein umfangreiches Netzwerk und fundierte Expertise im Hotelimmobilienmarkt.

Gesucht: Betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Neben dem aktuellen Hotelverkauf in Polen in Warschau ist die Hotel Investments AG für ihren eigenen Immobilienbestand und den ihrer Hotelbetreiber kontinuierlich auf der Suche nach weiteren betreiberfreien Stadthotels in Großstädten in sehr zentralen Lagen – insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz – zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Auch Angebote aus anderen europäischen Großstädten, wie Warschau, sind für das Unternehmen und seine Partner von Interesse.

Eigentümer, die ihr Hotel verkaufen, verpachten oder eine Mietvertragsübernahme anbieten möchten, können sich direkt und diskret an die Hotel Investments AG wenden.

Kontakt und weitere Informationen zu „Hotelverkauf in Polen: Hotel Investments AG unterstützt Hotelinvestor-Partner bei diskreter Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktion in Warschau“:

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

–

–



