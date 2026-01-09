Hotelverkauf in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich: Holger Ballwanz Immobilien: Hotel kaufen Österreich

Holger Ballwanz Immobilien: Hotelverkauf Klagenfurt am Wörthersee in Österreich: Modernisiertes 4-Sterne-Hotel wird zum Verkauf angeboten

Holger Ballwanz Immobilien, spezialisiert auf die Vermittlung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, begleitet exklusiv den Verkauf eines modernisierten 4-Sterne-Hotels in zentraler Lage von Klagenfurt am Wörthersee.

Im Rahmen eines diskreten Asset Deals wird die Hotelimmobilie ohne Betreiber angeboten. Das Objekt richtet sich an Investoren sowie erfahrene Hotelbetreiber, die eine etablierte Hotelimmobilie mit Entwicklungspotenzial im österreichischen Beherbergungsmarkt suchen.

Attraktive Hotelimmobilie in Kärntens Landeshauptstadt

Das 4-Sterne-Hotel befindet sich in der Landeshauptstadt Kärntens, einem wirtschaftlich und Modernisiertes 4-Sterne-Hotel wird zum Verkauf angebotentouristisch bedeutenden Standort im Süden Österreichs. Klagenfurt am Wörthersee profitiert ganzjährig von Geschäftsreisen, Kongressen, Veranstaltungen sowie vom starken Freizeit- und Erholungstourismus rund um den Wörthersee.

Die Hotelimmobilie wurde modernisiert und präsentiert sich in einem renovierten, zeitgemäßen Zustand.

Eckdaten des Hotelverkaufs

Objektart: 4-Sterne-Hotel (HRS-Klassifizierung)

Standort: Klagenfurt am Wörthersee, Österreich

Zimmeranzahl: 26 Zimmer (Suiten, Einzel- und Doppelzimmer)

Gesamtfläche: ca. 900 m²

Zustand: Renoviert, modern

Tagungsräume: 1

Gastronomie: Frühstücksraum

Übergabe: Betreiberfrei

Flexible Nutzung und Positionierung

Die funktionale Flächenstruktur des Hotels ermöglicht sowohl einen klassischen Stadt- und Businesshotelbetrieb als auch eine individuelle Neupositionierung. Neben einem Empfangs- und Lobbybereich verfügt das Hotel über komfortable Gästezimmer in verschiedenen Kategorien, einen Frühstücksraum sowie einen Tagungsraum für Meetings oder kleinere Veranstaltungen.

Stabiler Hotelstandort mit nachhaltiger Nachfrage

Klagenfurt am Wörthersee vereint administrative Funktionen als Landeshauptstadt mit touristischer Attraktivität. Die gute Erreichbarkeit, die urbane Infrastruktur sowie der Ganzjahrestourismus schaffen stabile Rahmenbedingungen für den Hotelbetrieb und machen den Standort insbesondere für langfristig orientierte Investoren interessant.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen, detaillierte Objektunterlagen sowie Angaben zur wirtschaftlichen Situation werden von Holger Ballwanz Immobilien nach qualifizierter Anfrage zur Verfügung gestellt.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Hotelimmobilien spezialisierter Makler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen begleitet Hotelverkäufe, Betreiberwechsel und diskrete Off-Market-Transaktionen für Investoren, Eigentümer und Betreiber.

Leistungen im Bereich Hotelverkauf, Hotelkauf & Hotelverpachtung

– Diskrete und zielgerichtete Vermarktung von Hotelimmobilien

– Analyse und Bewertung von Hotels

– Strategische Marktpositionierung

– Zugang zu qualifizierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern

– Strukturierte Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses

Holger Ballwanz ist zudem als Hotelinvestor aktiv und baut über die Hotel Investments AG gemeinsam mit Partnern nachhaltige Hotelportfolios auf.

Für wen ist ein Hotelkauf in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich besonders interessant?

Der Hotelverkauf in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich richtet sich insbesondere an:

– Hoteleigentümer mit Expansionsstrategie

– Hotelinvestoren

– Hotelbetreiber

– Immobilieninvestoren

– Bauträger und Projektentwickler

Kontakt & weitere Informationen zum Hotelverkauf Klagenfurt am Wörthersee in Österreich – Hotel kaufen in Österreich:

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Hotelmakler für Hotelverkauf, Hotelankauf und Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region). Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Investoren und Hotelbetreiber bei diskreten Off-Market-Transaktionen und zählt zu den etablierten Ansprechpartnern für professionelle Hotelimmobilientransaktionen.

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Holger Ballwanz Immobilien liegt auf der strukturierten Vermarktung von Hotelimmobilien sowie der gezielten Vermittlung von betreiberfreien Hotels. Insbesondere im Segment Hotelverkauf verfügt das Unternehmen über umfassende Marktkenntnisse, ein belastbares Netzwerk sowie direkten Zugang zu qualifizierten nationalen und internationalen Hotelinvestoren.

Zum Leistungsspektrum gehören die Analyse und Bewertung von Hotelimmobilien, die strategische Marktpositionierung, die diskrete Käuferansprache sowie die professionelle Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses – von der Erstansprache bis zum erfolgreichen Abschluss.

Holger Ballwanz ist zudem als Hotelinvestor aktiv und baut über die Hotel Investments AG gemeinsam mit Partnern nachhaltige Hotelportfolios auf. Die Kombination aus Investmentkompetenz und Maklerexpertise ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für Hotelverkauf, Hotelkauf und Betreiberwechsel.

Holger Ballwanz Immobilien steht für Vertraulichkeit, Marktkompetenz und eine lösungsorientierte Umsetzung komplexer Hoteltransaktionen.

www.hotelmakler.com

www.ballwanz.immobilien

www.hotel-investments.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.