Hotelverkauf an der Nordsee: Ferienhotel kaufen in Niedersachsen

In Niedersachsen wird derzeit im Rahmen eines diskreten Verkaufsprozesses ein etabliertes und sehr gepflegtes Ferienhotel in zentraler Nordseelage angeboten. Der Hotelverkauf erfolgt über Holger Ballwanz Immobilien, einen auf Hotelimmobilien spezialisierten Makler für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die Hotelimmobilie verfügt über mehr als 60 Gästezimmer und zeichnet sich durch eine nachhaltige Marktposition aus. Dank der Kombination aus touristischer Nachfrage und urbanem Umfeld profitiert das Objekt von einer stabilen Auslastung über das gesamte Jahr. Das Hotel eignet sich sowohl für Eigennutzer und Hotelbetreiber als auch für Kapitalanleger, die in eine langfristig stabile Beherbergungsimmobilie investieren möchten.

Objektübersicht: Hotelverkauf Nordsee, Niedersachsen

– Objektart: Ferienhotel & Stadthotel

– Region: Nordsee, Niedersachsen, Deutschland

– Zimmeranzahl: über 60 Gästezimmer

– Objektzustand: gepflegt

– Übergabe: betreiberfrei

– Kaufpreis: auf Anfrage

Das Angebot richtet sich gezielt an Investoren und Betreiber, die ein Hotel in attraktiver Nordseelage erwerben und von der wirtschaftlichen Stärke sowie der touristischen Nachfrage Niedersachsens profitieren möchten.

Ausstattung und Nutzungsperspektiven

Das Hotel verfügt über eine zeitgemäße, funktionale Ausstattung sowie eine effiziente Flächenstruktur. Die flexible Struktur eröffnet vielfältige strategische Optionen für unterschiedliche Betreiber- und Investmentansätze.

Standortvorteil: Investieren an der Nordsee

Die Nordsee zählt zu den beliebtesten Reise- und Erholungsregionen Deutschlands. Niedersachsen profitiert dabei von einer starken Infrastruktur, hoher Lebensqualität und einer kontinuierlich wachsenden Besucherzahl. Die Kombination aus touristischer Attraktivität, wirtschaftlicher Stabilität und guter Erreichbarkeit macht den Standort besonders interessant für nachhaltig orientierte Hotelinvestitionen.

Ein Hotelkauf an der Nordsee bietet damit langfristige Investitionssicherheit und stabile Nachfrage sowohl im Freizeit- als auch im Geschäftsreisesegment.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein etablierter Spezialmakler für Hotelverkauf, Hotelankauf und Hotelverpachtung in der DACH-Region. Das Unternehmen ist auf diskrete Off-Market-Transaktionen im Hotelsegment spezialisiert und begleitet Eigentümer, Investoren und Betreiber mit umfassender Marktkenntnis und hoher Professionalität.

Leistungsschwerpunkte:

– Diskrete und zielgerichtete Vermarktung von Hotelimmobilien

– Analyse und Bewertung von Hotels

– Strategische Marktpositionierung

– Zugang zu qualifizierten Hotelinvestoren und Betreibern

– Strukturierte Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich insbesondere an:

– Hoteleigentümer

– Hotelinvestoren

– Hotelbetreiber

– Immobilieninvestoren

– Bauträger und Projektentwickler

Holger Ballwanz: Hotelinvestor und Spezialmakler

Holger Ballwanz verbindet als Hotelinvestor und Spezialmakler fundierte Investmentkompetenz mit tiefgehender Marktkenntnis. Über die Hotel Investments AG investiert er aktiv in Hotelimmobilien und entwickelt gemeinsam mit Partnern nachhaltige Hotelportfolios. Parallel begleitet Holger Ballwanz Immobilien diskrete Hotelverkäufe, Betreiberwechsel und Projektentwicklungen in Zusammenarbeit mit Investoren und Partnern der REBA IMMOBILIEN AG.

Weiterführende Informationen, Objektunterlagen und wirtschaftliche Details werden nach qualifizierter Anfrage zur Verfügung gestellt.

Hotelverkauf an der Nordsee: Ferienhotel kaufen mit Holger Ballwanz Immobilien

Websites:

www.hotelmakler.com

www.ballwanz.immobilien

www.hotel-investments.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

