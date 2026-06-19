Hotelmakler Holger Ballwanz Immobilien stärkt Präsenz im DACH-Markt für Hotelimmobilien (Deutschland, Österreich & Schweiz)

Hotelmakler Holger Ballwanz Immobilien: Spezialisierungs-Webadresse www.hotelmakler.com für Hotelinvestoren, Hotelbetreiber und Eigentümer

Holger Ballwanz Immobilien erweitert seine digitale Präsenz im Segment Hotelimmobilien und ist über die spezialisierte Webadresse www.hotelmakler.com erreichbar. Ziel ist es, Hotelinvestoren, Hotelbetreibern und Immobilieneigentümern im gesamten DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) noch gezielter Dienstleistungen rund um Hotelvermittlung, Hotelinvestments und Off-Market-Transaktionen bereitzustellen.

Das Unternehmen Holger Ballwanz Immobilien agiert dabei in enger Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG sowie der REBA IMMOBILIEN AG und fokussiert sich auf die diskrete Vermittlung von Hotelimmobilien außerhalb öffentlicher Märkte (Off-Market).

Spezialisierter Hotelmakler für Hotelimmobilien im DACH-Raum

Der Hotelmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist weiterhin von hoher Dynamik geprägt. Hotelinvestoren und Hotelbetreiber suchen zunehmend nach strukturierten, renditestarken und professionell vermittelten Hotelimmobilien.

Als spezialisierter Hotelmakler begleitet Holger Ballwanz Immobilien den Erwerb, Verkauf, die Vermietung sowie die diskrete Off-Market-Vermittlung von Hotelimmobilien. Dabei stehen maßgeschneiderte Lösungen für Eigentümer, Investoren und Betreiber im Mittelpunkt.

Führung durch erfahrenen Hotelinvestor

Unter der Leitung von Holger Ballwanz, einem erfahrenen Hotelinvestor und Vorstand der Hotel Investments AG, verbindet das Unternehmen operative Immobilienexpertise mit tiefem Verständnis für die Anforderungen der Hotellerie.

„Mit unserer langjährigen Marktkenntnis und einem starken Netzwerk im Hotelsektor schaffen wir die Grundlage für erfolgreiche, diskrete und nachhaltige Hoteltransaktionen im gesamten DACH-Raum“, so Holger Ballwanz.

Off-Market-Transaktionen und internationales Netzwerk

Holger Ballwanz Immobilien und die Hotel Investments AG verfügen über ein etabliertes internationales Netzwerk aus Investoren, Betreibern und Eigentümern. Dieses Netzwerk ermöglicht gezielte Off-Market-Transaktionen von Hotelimmobilien aller Größenklassen.

Im Fokus stehen dabei langfristige Partnerschaften sowie die strategische Positionierung von Hotelimmobilien für Verkauf, Ankauf oder Betreiberwechsel.

„Unser Anspruch ist es, Hotelimmobilien nicht nur zu vermitteln, sondern strategisch optimal im Markt zu positionieren – diskret, effizient und zielgerichtet“, ergänzt Holger Ballwanz.

Leistungen als Hotelmakler im Überblick

Holger Ballwanz Immobilien bietet als spezialisierter Hotelmakler im DACH-Raum unter anderem folgende Leistungen:

• Vermittlung von Hotelimmobilien (Kauf & Verkauf)

• Off-Market Hoteltransaktionen

• Betreiber- und Pachtmodelle

• Portfolioaufbau im Hotelsegment

• Exit-Strategien für Hotelinvestoren und Eigentümer

• Hotelverpachtung an Hotelbetreiber

Strategische Webadressen im Hotelimmobilienmarkt

Weitere Informationen über Hotelmakler Holger Ballwanz Immobilien und Hotelimmobilien:

• www.hotelmakler.com

• www.ballwanz.immobilien

• www.hotel-investments.ch

• www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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