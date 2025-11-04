Hotelkäufer Deutschland, Österreich & Schweiz: Hotel Investments AG

Hotelkäufer: Hotel Investments AG sucht Hotels zum Kauf in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG erweitert das Hotelportfolio ihrer Hotelbetreiber und ist als Hotelkäufer auf der Suche nach weiteren Hotels zum Kauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Schweizer Hotelgesellschaft Hotel Investments AG gehört zu den etablierten Akteuren der europäischen Hotellerie und agiert mit ihren Hotelbetreibern im gesamten deutschsprachigen Raum. Als erfahrener Hotelkäufer ist das Unternehmen kontinuierlich auf der Suche nach weiteren Hotelimmobilien für den Erwerb und die langfristige Entwicklung.

Hotelkäufer sucht Hotels in der DACH-Region zum Kauf

Die Hotel Investments AG sucht als professioneller Hotelkäufer weitere Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist der Ausbau des hochwertigen und nachhaltigen Hotelportfolios in den wichtigsten Tourismus- und Business-Standorten der DACH-Region.

Einladung an Hotelimmobilienbesitzer

Die Hotel Investments AG, eine der bekannten Hotelgesellschaften im deutschsprachigen Raum, lädt Eigentümer von Hotelimmobilien ein, ihre Verkaufsangebote einzureichen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für Hotelverkäufe, Projektentwicklungen und Hotelinvestitionen.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Hotelinvestoren langfristige Werte zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Wir freuen uns über jedes interessante Hotelangebot in der DACH-Region“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Hotel Investments AG ist eine renommierte Hotelgesellschaft und Hotelkäuferin mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Kauf, Betrieb und die Entwicklung von Hotelimmobilien im deutschsprachigen Raum. Mit langjähriger Erfahrung, fundierter Marktkenntnis und verlässlichen Hotelbetreibern sorgt die Hotel Investments AG für nachhaltige Wertsteigerung und erfolgreichen Betrieb der erworbenen Hotels.

Das Unternehmen betreibt Hotels sowohl unter eigenen Marken als auch in Zusammenarbeit mit internationalen Hotelketten und Hotelgesellschaften.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

