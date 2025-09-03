Hotelinvestoren Deutschland: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG: Hotelinvestoren Deutschland suchen Hotelimmobilien zum Kauf und zur Pacht in Deutschland

Die Hotel Investments AG, ein Schweizer Hotelinvestor im Bereich Hotelinvestitionen und -management, intensiviert ihre Aktivitäten auf dem deutschen Markt und sucht gezielt weitere betreiberfreie Stadthotels in Deutschland.

Als etablierter Partner für Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitert die Hotel Investments AG kontinuierlich ihr Hotelportfolio und sucht weitere Investitionsmöglichkeiten.

Hotelinvestoren Deutschland: Fokussierung auf Hotelimmobilien in Großstädten

Die Hotel Investments AG hat sich als ein bekannter Hotelinvestor und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert. Das Unternehmen hat sich auf den Erwerb und das Management von Hotelimmobilien spezialisiert und arbeitet eng mit renommierten Hotelbetreibern zusammen, um das Wachstum und die Expansion im Hotelmarkt weiter voranzutreiben. Besonders interessiert zeigt sich die Hotel Investments AG an großen, betreiberfreien Stadthotels, die für eine Kauf-, Pacht- oder Mietvertragsübernahme in Frage kommen.

„Unsere Stärke liegt in der Kombination aus langjähriger Erfahrung und einem tiefen Marktverständnis in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir suchen nach weiteren Hotelimmobilien, die unser Hotelportfolio bereichern und zugleich den Anforderungen unserer Hotelbetreiber-Partner gerecht werden“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Hotelinvestoren Deutschland: Starker Fokus auf Stadthotels in Top-Lagen

Besonders gefragt sind derzeit große Stadthotels in den wichtigsten Wirtschafts- und Tourismuszentren Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Die Hotel Investments AG setzt auf eine gezielte Expansion in diesen Märkten, um die Expansion ihrer Hotelbetreiber voranzutreiben und Investitionen mit hohem Potenzial zu sichern.

Hoteleigentümer, die ihre Objekte verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an das Unternehmen zu richten.

„Unsere Nachfrage nach Hotelimmobilien in deutschen Großstädten ist nach wie vor sehr hoch. Wir konzentrieren uns insbesondere auf Hotels in A-Lagen, die das Potenzial haben, durch moderne Konzepte und professionelles Management langfristig erfolgreich zu sein“, ergänzt Holger Ballwanz.

Diskrete Off-Market-Transaktionen und maßgeschneiderte Lösungen

Die Hotel Investments AG bietet ihren Partnern außerdem eine exklusive Beratung und Unterstützung im Bereich Off-Market-Transaktionen. Dies umfasst die diskrete Vermittlung von Hotelankäufen, Hotelverpachtungen sowie die Übernahme von Hotelbetreiber-Mietverträgen. Die Experten des Unternehmens stehen Verkäufern und Verpächtern mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite, um eine effiziente und diskrete Abwicklung von Hotelinvestitionen ermöglichen.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und ihre aktuellen Aktivitäten im Bereich „Hotelinvestoren Deutschland“ finden Interessierte auf den folgenden Webseiten:

www.hotel-investments.ch

www.hotelinvestoren.com

www.hotelbetreiber.com

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.