Hotelinvestoren der Hotel Investments AG starten Unit für Neupositionierungen von Hotelimmobilien

Die Hotel Investments AG erweitert ihr Portfolio und gründet eine neue Business Unit für die Neupositionierung und Umwandlung von Hotelimmobilien.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekannter Spezialist für Hotelinvestitionen, erweitert ihre Geschäftstätigkeit und startet eine neue Business Unit für die Neupositionierung und Umwandlung von Hotelimmobilien. Im Fokus stehen dabei Objekte in Großstädten, die eine Umnutzung in alternative Nutzungskonzepte wie gewerbliches Wohnen, Seniorenwohnen oder Unterkünfte für Auszubildende ermöglichen.

Die Hotel Investments AG hat eine neue Unit ins Leben gerufen, die sich ausschließlich der Umwandlung und Repositionierung von Hotelimmobilien widmet. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und dem Ankauf von Hotelobjekten in zentralen Lagen, die das Potenzial für eine Änderung der Nutzungsart bieten. Gesucht werden vor allem Objekte in Großstädten, deren Nutzung in gewerbliches Wohnen, Seniorenwohnen oder Unterkünfte für Auszubildende umgewandelt werden kann.

Wachsende Nachfrage nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten von Hotelimmobilien

Die Neupositionierung von Hotelimmobilien ist ein zukunftsweisender Schritt angesichts der sich wandelnden Bedürfnisse des Immobilienmarktes. Die Hotel Investments AG setzt auf die steigende Nachfrage nach gewerblichen Wohnungen, Seniorenwohnungen sowie Wohnen für Auszubildende. Diese Segmente bieten eine langfristige Wertsteigerung und hohe Mieterträge, was die Immobilien als attraktive Investitionsmöglichkeiten für die Hotelinvestoren der Hotel Investments AG besonders interessant macht.

Repositionierung von Hotelimmobilien: Neue Nutzungsmöglichkeiten für eine zukunftssichere Entwicklung

„Die Repositionierung von Hotelimmobilien bietet vielfältige Chancen, bestehende Objekte für den sich wandelnden Markt nutzbar zu machen. Eine zentrale Maßnahme dabei ist die Umnutzung von Hotelimmobilien, bei der Hotels in alternative Nutzungskonzepte überführt werden. Besonders gefragt sind gewerbliche Wohnungen, in denen Hotelräume zu modernen Wohnflächen umgebaut werden, um den Bedarf an flexiblen und zentral gelegenen Wohnmöglichkeiten zu decken. Zudem gewinnt Seniorenwohnen zunehmend an Bedeutung, wobei Hotelimmobilien in barrierefreie und altersgerechte Wohnformen umgewandelt werden, um den demografischen Wandel zu berücksichtigen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

„Ein weiteres attraktives Umnutzungsszenario ist das Wohnen für Auszubildende, bei dem Hotelimmobilien in kostengünstige Unterkünfte für junge Berufseinsteiger transformiert werden, um dem steigenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden. Bei allen Umnutzungsprojekten spielt Nachhaltigkeit in der Immobilienentwicklung eine entscheidende Rolle – durch die Integration von ökologischen und ressourcenschonenden Konzepten wird nicht nur der Wert der Immobilie gesteigert, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Eine hohe Lagequalität in zentralen Bereichen trägt maßgeblich zur erfolgreichen Repositionierung bei, da sie die Attraktivität und Wertsteigerung der Immobilie fördert. Darüber hinaus ist eine gründliche Marktanalyse und Standortbewertung essenziell, um geeignete Objekte auszuwählen, die das Potenzial für eine langfristige Rentabilität und eine erfolgreiche Umwandlung bieten.“

Hotelinvestoren der Hotel Investments AG suchen betreiberfreie Hotelimmobilien für die Umnutzung

Im Rahmen ihrer Expansion sucht die Hotel Investments AG gezielt nach Hotelimmobilien in Großstädten, die sich für eine Repositionierung eignen. Die Immobilien sollen idealerweise in zentraler Lage liegen und über das Potenzial verfügen, in gewerbliches Wohnen, Seniorenwohnen oder Unterkünfte für Auszubildende umgewandelt zu werden.

Immobilieneigentümer, die passende Objekte anbieten möchten, sind eingeladen, Kontakt mit dem Team der Hotel Investments AG aufzunehmen.

Die Hotel Investments AG ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Hotelimmobilien spezialisiert hat. Mit langjähriger Erfahrung in der Branche und einem umfangreichen Netzwerk ist die Hotel Investments AG ein zuverlässiger Partner und bietet mit ihren Hotelbetreibern maßgeschneiderte Lösungen für Hotelinvestitionen und die Umnutzung von Hotelimmobilien.

