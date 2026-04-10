Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG: Hotelinvestoren Deutschland, Österreich und Schweiz

Die Hotel Investments AG baut ihr Engagement im Bereich strukturierter Hotelinvestments weiter aus und positioniert ihren Hotelinvestoren Club als exklusive Plattform für hochwertige Investitionen in Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

www.hotelinvestoren.club

Der Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG vereint einen ausgewählten Kreis erfahrener Investoren, die im Rahmen diskreter Club Deals Zugang zu streng selektierten Off-Market-Transaktionen erhalten.

Die Mitgliedschaft im Hotelinvestoren Club erfolgt ausschließlich auf Einladung. Ziel ist es, frühzeitig Beteiligungsmöglichkeiten an attraktiven Hotelprojekten zu schaffen und durch strukturierte Beteiligungsmodelle Risiken zu optimieren. Durch die Bündelung von Kapital, Marktkenntnis und operativer Expertise entstehen Investmentchancen, die außerhalb des öffentlichen Marktes liegen.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die enge Zusammenarbeit mit etablierten Hotelbetreibern in der DACH-Region. Diese strategischen Partnerschaften ermöglichen nicht nur eine effiziente Umsetzung der Investitionsprojekte, sondern auch eine nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Betriebsführung der Hotelimmobilien. Die Kombination aus Investoren, Betreibern und strukturiertem Transaktionsmanagement sorgt für langfristige Wertsteigerung und stabile Erträge.

Der Hotelinvestoren Club bietet darüber hinaus umfassende Leistungen im Bereich Transaktionsmanagement, Off-Market-Vermittlung sowie der Strukturierung von Pacht- und Betreiberkonzepten. Sämtliche Prozesse erfolgen diskret und mit direktem Zugang zu Entscheidern, wodurch effiziente Abläufe und eine hohe Abschlussqualität gewährleistet werden.

Im Zuge der weiteren Expansion sucht die Hotel Investments AG kontinuierlich nach großen, betreiberfreien Stadthotels in zentralen Lagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – sowohl für den Eigenbestand als auch für ihre Investoren- und Betreiberpartner. Hoteleigentümer haben die Möglichkeit, entsprechende Objekte vertraulich und direkt anzubieten.

Mit dem Hotelinvestoren Club unterstreicht die Hotel Investments AG ihre Position als etablierter Akteur im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelbetrieb in der DACH-Region und setzt konsequent auf nachhaltige Wachstumsstrategien sowie exklusive Investmentzugänge.

Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG zählt gemeinsam mit ihren Partnern zu den etablierten Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelbetrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen fokussiert sich auf den gezielten Ankauf von Hotelimmobilien, die Entwicklung von Betreiberstrukturen sowie das Management von Hotelportfolios im Rahmen von Joint Ventures.

www.hotelinvestoren.club

www.hotel.group

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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