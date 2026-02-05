Hotelinvestor Hotel Investments AG expandiert auf dem polnischen Hotelmarkt

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein renommiertes Schweizer Unternehmen für Hotelinvestitionen und Hotelmanagement, treibt ihre Expansion konsequent voran. Der Fokus liegt auf attraktiven, wirtschaftsstarken Standorten in den wichtigsten Metropolen Polens.

Als aktiver Hotelinvestor wird die Hotel Investments AG mit ihrem Hotelbetreiber verstärkt auf dem polnischen Hotelmarkt agieren. Ziel ist es, neue Hotelstandorte in hochfrequentierten Innenstadtlagen zu akquirieren und zu betreiben.

Hotelinvestor Polen: Hotel Investments AG sucht Bestandshotels zur Übernahme in Polen

Neben Projektentwicklungen und Hotelneubauten sucht die Hotel Investments AG als Hotelinvestor in Polen gezielt nach Bestandshotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Im Fokus stehen betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen, die wirtschaftlich optimiert, repositioniert und nachhaltig weiterentwickelt werden können.

Hotelinvestor Polen: Investitionen in Polens Metropolen geplant

Die Hotel Investments AG plant Investitionen in Hotels mit mehr als 100 Zimmern in den größten Städten Polens. Besonders im Fokus stehen zentrale Lagen in:

– Warschau

– Krakau

– Lodsch (Lodz)

– Breslau

– Danzig

– Posen

– Stettin (Szczecin)

Diese Städte bieten hervorragende Voraussetzungen für nachhaltige Hotelinvestitionen, da sie sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Touristen stark nachgefragt werden.

„Polen ist für uns ein strategisch bedeutender Wachstumsmarkt. Als Hotelinvestor konzentrieren wir uns auf langfristig stabile Standorte mit hohem Wertsteigerungspotenzial“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Unser Ziel ist es, zukunftsfähige Hotelimmobilien zu erwerben, zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu positionieren.“

Anforderungen an Hotelimmobilien für den Hotelinvestor Polen

Für Investitionen in Polen definiert die Hotel Investments AG klare Kriterien:

– Zentrale Innenstadtlagen in polnischen Großstädten

– Mindestgröße von ca. 100 Zimmern

– Keine Erbbaurechte

– Kein Teileigentum

Attraktive Städte für Hotelinvestoren in Polen

– Warschau: Stark wachsender Markt für Geschäfts- und Stadthotels

– Krakau: Einer der führenden Tourismusstandorte Osteuropas

– Breslau: Dynamischer Wirtschaftsstandort mit hoher Hotelauslastung

– Lodsch (Lodz): Wachsender Markt mit Fokus auf Businesshotels

– Danzig: Bedeutender Tourismus- und Wirtschaftsstandort an der Ostsee

– Posen: Etablierter Messe- und Geschäftsreisemarkt

– Stettin (Szczecin): Strategische Lage nahe der deutschen Grenze

Hotelinvestor Polen und weitere Expansionsmärkte in Europa

Neben Polen ist die Hotel Investments AG auch als Hotelinvestor in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Ziel ist es, Hotelimmobilien zu erwerben, Bestandsobjekte zu übernehmen oder neue Standorte zu entwickeln und langfristig im Eigenbestand oder gemeinsam mit Joint-Venture-Partnern zu betreiben.

Schwerpunkte der Hotel Investments AG als Hotelinvestor Polen, Deutschland, Österreich & Schweiz

– Ankauf betreiberfreier Stadthotels

– Hotelinvestitionen im Eigenbestand

– Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge mit ihrem Hotelbetreiber

– Entwicklung neuer Hotelimmobilien

– Joint Ventures

– Langfristige Wertsteigerung von Hotelportfolios

Für den Eigenbestand sowie für Partner sucht die Hotel Investments AG weitere betreiberfreie Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen, zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Angebote von Hoteleigentümern werden diskret und professionell geprüft.

Weitere Informationen zur Hotel Investments AG und zum Thema „Hotelinvestor Polen: Hotel Investments AG investiert in den polnischen Hotelmarkt“:

www.hotel-investments.ch und www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

