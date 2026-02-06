Hotelinvestor Österreich: Hotel Investments AG

Hotelinvestor Hotel Investments AG expandiert auf dem österreichischen Hotelmarkt

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etabliertes Schweizer Unternehmen für Hotelinvestitionen und Hotelmanagement, setzt ihre internationale Wachstumsstrategie fort und stärkt ihre Präsenz als Hotelinvestor in Österreich. Der Fokus liegt auf wirtschaftlich starken Regionen und erstklassigen Innenstadtlagen in den wichtigsten österreichischen Städten.

Als aktiver Hotelinvestor Österreich agiert die Hotel Investments AG gemeinsam mit ihrem eigenen Hotelbetreiber. Ziel ist es, attraktive Hotelimmobilien in hochfrequentierten Lagen zu akquirieren, nachhaltig zu entwickeln und langfristig erfolgreich zu betreiben.

Hotelinvestor Österreich sucht Bestandshotels zur Übernahme

Neben Projektentwicklungen und Hotelneubauten sucht die Hotel Investments AG als Hotelinvestor in Österreich gezielt nach Bestandshotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Im Mittelpunkt stehen betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen, die durch wirtschaftliche Optimierung, Repositionierung und nachhaltige Konzepte weiterentwickelt werden können.

Hotelinvestor Österreich: Investitionen in österreichischen Metropolen

Die Hotel Investments AG plant Investitionen in Hotels mit einer Größenordnung ab ca. 100 Zimmern in den wichtigsten Städten Österreichs. Besonders im Fokus stehen zentrale Standorte in:

– Wien

– Salzburg

– Graz

– Linz

– Innsbruck

– Klagenfurt

– Bregenz

Diese Städte zeichnen sich durch eine stabile Nachfrage aus Geschäfts-, Kongress- und Freizeittourismus aus und bieten hervorragende Voraussetzungen für langfristige Hotelinvestitionen.

„Österreich ist für uns ein äußerst attraktiver Markt mit hoher touristischer Stabilität und internationaler Nachfrage. Als Hotelinvestor Österreich konzentrieren wir uns auf Standorte mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial und langfristiger Wertsteigerung“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Anforderungen an Hotelimmobilien für den Hotelinvestor Österreich

Für Investitionen in Österreich definiert die Hotel Investments AG klare Kriterien:

– Zentrale Innenstadtlagen in österreichischen Städten

– Mindestgröße von ca. 100 Zimmern

– Betreiberfreie Hotels

– Keine Erbbaurechte

– Kein Teileigentum

Attraktive Standorte für den Hotelinvestor Österreich: Hotel Investments AG

– Wien: Internationaler Top-Standort für Geschäfts-, Kultur- und Städtetourismus

– Salzburg: Ganzjahresdestination mit starker internationaler Nachfrage

– Graz: Dynamischer Wirtschafts- und Universitätsstandort

– Linz: Bedeutender Industrie- und Kongressstandort

– Innsbruck: Kombination aus Business-, Event- und Alpintourismus

– Klagenfurt & Bregenz: Attraktive Regionalmärkte mit Wachstumspotenzial

Hotelinvestor Österreich und weitere Expansionsmärkte

Neben Österreich ist die Hotel Investments AG auch als Hotelinvestor in Deutschland und der Schweiz aktiv. Ziel ist der Erwerb von Hotelimmobilien, die Übernahme bestehender Objekte sowie die Entwicklung neuer Hotelstandorte – sowohl im Eigenbestand als auch gemeinsam mit Joint-Venture-Partnern.

Schwerpunkte der Hotel Investments AG als Hotelinvestor Österreich, Deutschland & Schweiz

– Ankauf betreiberfreier Stadthotels

– Hotelinvestitionen im Eigenbestand

– Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge mit dem eigenen Hotelbetreiber

– Entwicklung neuer Hotelimmobilien

– Joint Ventures

– Nachhaltige Wertsteigerung von Hotelportfolios

Für den Eigenbestand sowie für Partner sucht die Hotel Investments AG weitere betreiberfreie Hotelimmobilien in Österreich zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Angebote von Hoteleigentümern werden diskret, professionell und vertraulich geprüft.

Weitere Informationen zum Thema „Hotelinvestor Österreich: Hotel Investments AG investiert in den österreichischen Hotelmarkt“ finden Sie unter:

www.hotel-investments.ch und www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

