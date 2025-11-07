Hotelinvestor Hotel Investments AG auf Expansionskurs

Hotelinvestor Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etabliertes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelmanagement mit Sitz in der Schweiz,sucht derzeit gezielt nach weiteren Hotelimmobilien zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Als Hoteleigentümer und Hotelinvestor konzentriert sich die Hotel Investments AG auf Einzelhotels ebenso wie Portfoliotransaktionen. Das Unternehmen investiert in Bestandsobjekte, entwickelt Hotelneubauten oder übernimmt mit ihren Hotelbetreibern Neubauobjekte kurz vor der Eröffnung.

Der Fokus liegt insbesondere auf betreiberfreien Stadthotels in urbanen Lagen, die aufgrund ihrer Standortqualität ein hohes Potenzial für nachhaltige Wertsteigerung und langfristige Rentabilität bieten.

„Unser Ziel ist es, hochwertige Hotelimmobilien zu erwerben und langfristig erfolgreich zu betreiben. Wir sind überzeugt, dass der urbane Hotelmarkt in der DACH-Region weiterhin attraktive Chancen bietet“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Hotel Investments AG arbeitet eng mit renommierten Hotelbetreibern zusammen, um jedes Hotelobjekt optimal zu entwickeln und zu führen. Durch diese strategische Partnerschaft und das starke Netzwerk im deutschsprachigen Raum zählt die Gesellschaft zu den bekannten Akteuren im Hotelimmobilienmarkt.

Kontakt und Angebotsübermittlung

Hoteleigentümer, Bauträger oder Projektentwickler, die Hotelimmobilien zum Verkauf oder zur Pacht anbieten oder bestehende Mietverträge übertragen möchten, sind eingeladen, direkt Kontakt mit dem Team der Hotel Investments AG aufzunehmen.

