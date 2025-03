Hotelinvestments: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG stärkt ihre Position im Bereich Hotelinvestments in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestments und -management, erweitert mit ihren Hotelbetreibern weiterhin ihr Hotelportfolio in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Hotelinvestmentunternehmen, das sowohl als Hotelinvestor als auch als Hotelbetreiber tätig ist, hat sich auf den Ankauf, die Pacht und die Verwaltung von Hotelimmobilien spezialisiert.

Insbesondere werden betreiberfreie Stadthotels gesucht, um das eigene Hotelportfolio sowie das Portfolio ihrer Hotelbetreiber-Partner zu erweitern.

Fokus auf Hotelinvestments in wichtigen Städten der DACH-Region

Mit dem Ziel, ihre Position als einer der renommierten Hotelinvestoren in der DACH-Region weiter auszubauen, sucht die Hotel Investments AG gezielt nach großen, betreiberfreien Stadthotels in zentralen Lagen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Dabei sind sowohl der Kauf als auch die Pacht von Hotelimmobilien sowie die Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern von Interesse.

„Die Nachfrage nach hochwertigen Hotelimmobilien in Schlüsselstädten der DACH-Region ist weiterhin sehr hoch. Wir sind immer auf der Suche nach neuen, vielversprechenden Hotelinvestments, um das Wachstum unserer Hotelbetreiber-Partner und unser Hotelportfolio voranzutreiben“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

„Unsere Expertise in den Bereichen Hotelinvestments und Hotelmanagement sowie unsere langjährige Erfahrung ermöglichen es uns, in diskreten Off Market-Transaktionen erfolgreich zu agieren.“

Hotel Investments AG: Partner für Hotelinvestments, Hotelverkauf und Hotelverpachtung

Neben der Suche nach neuen Hotelinvestments bietet die Hotel Investments AG ihren Hotelbetreiber-Partnern auch umfassende Unterstützung im Bereich Hotelankauf und Hotelverpachtung an.

Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verkaufen oder verpachten möchten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten wollen, können sich direkt an das Hotelinvestmentunternehmen wenden. Die Hotel Investments AG arbeitet dabei in enger Zusammenarbeit mit ihren Hotelbetreiber-Partnern, um maßgeschneiderte Lösungen für alle Beteiligten zu finden.

Diskrete Off Market Transaktionen als Teil des Geschäftsmodells

Ein weiterer Schwerpunkt der Hotel Investments AG liegt in der Durchführung von diskreten Off Market-Transaktionen. Hierbei handelt es sich um Hotelimmobilien, die nicht öffentlich zum Verkauf oder zur Pacht angeboten werden, sondern über direkte Kontakte und gezielte Verhandlungen vermittelt werden. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, attraktive Hotelinvestments zu sichern, die nicht auf dem offenen Markt verfügbar sind.

Kontakt zur Hotel Investments AG und weitere Informationen über ihre Hotelinvestments

Die Hotel Investments AG setzt auf langfristige Partnerschaften und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Hotelinvestments und -management. Ihr umfassendes Know-how und ihre Erfahrung in der DACH-Region machen sie zu einem verlässlichen Partner für alle, die im Bereich Hotelimmobilien tätig sind.

Interessierte Hoteleigentümer sowie potenzielle Partner, die ihre Hotelimmobilien verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden.

Weitere Informationen über die Aktivitäten des Hotelinvestmentunternehmens finden Interessierte auf den folgenden Webseiten:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

