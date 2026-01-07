Hotelimmobilien Spezialist Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien positioniert sich als Spezialist Hotelimmobilien in der DACH-Region

Holger Ballwanz Immobilien zählt zu den Hotelimmobilien Spezialisten für den diskreten Off Market Verkauf und die Verpachtung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.ballwanz.immobilien & www.hotelmakler.com)

Als erfahrener Spezialist für Hotelimmobilien begleitet das Unternehmen Eigentümer, Investoren und Hotelbetreiber bei anspruchsvollen Transaktionen, mit höchster Diskretion, fundierter Marktkenntnis und einer klar strukturierten Vorgehensweise.

Spezialist Hotelimmobilien mit Fokus auf Hotelverkauf und Hotelverpachtung

Als spezialisierter Hotelmakler und Hotelimmobilien Spezialist bietet Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen entlang des gesamten Transaktionsprozesses. Der Leistungsfokus umfasst unter anderem:

– den Verkauf von Hotelimmobilien

– die Verpachtung von Hotels

– diskrete Off-Market-Transaktionen sowie

– die gezielte Ansprache qualifizierter Investoren und Hotelbetreiber.

Durch fundierte Objektanalysen und objektive Bewertungen sowie eine professionelle Positionierung wird jede Hotelimmobilie individuell auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet und effizient vermarktet.

Hotelimmobilien Spezialisten mit starkem Netzwerk in der DACH-Region

Holger Ballwanz Immobilien ist als Hotelimmobilien Spezialist aktiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und verfügt über ein belastbares Netzwerk aus:

– nationalen und internationalen Hotelinvestoren

– Hotelbetreibern und Betreiberketten

– Family Offices sowie

– institutionellen Immobilieninvestoren.

Der Fokus liegt auf wirtschaftlich tragfähigen und nachhaltigen Transaktionen, bei denen Diskretion, Markttransparenz und Transaktionssicherheit im Vordergrund stehen.

Umfassendes Leistungsspektrum für Hotelimmobilien

Als etablierter Spezialist für Hotelimmobilien bietet Holger Ballwanz Immobilien ein ganzheitliches Dienstleistungsportfolio, das unter anderem umfasst:

– diskrete und zielgerichtete Vermarktung von Hotelimmobilien

– fundierte Analyse und Bewertung von Hotels

– strategische Positionierung im regionalen und internationalen Markt

– direkten Zugang zu geprüften Investoren und Hotelbetreibern sowie

– die professionelle Begleitung des gesamten Verkaufs- oder Verpachtungsprozesses.

Warum Holger Ballwanz Immobilien als Hotelimmobilien Spezialist?

Die Positionierung von Holger Ballwanz Immobilien als Hotelimmobilien Spezialist basiert auf mehreren zentralen Erfolgsfaktoren:

– Langjährige Erfahrung im deutschsprachigen Hotelsektor

– Internationale Netzwerke mit direkten Entscheidungswegen

– Höchste Diskretion bei sensiblen Off-Market-Transaktionen

– Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für Eigentümer, Betreiber und Investoren

Zielgruppenorientierte Beratung

Holger Ballwanz Immobilien richtet sich als Hotelimmobilien Spezialist insbesondere an:

– Hoteleigentümer

– Hotelinvestoren

– Hotelbetreiber

– institutionelle und private Immobilieninvestoren

– Bauträger und Projektentwickler

Wer einen erfahrenen, diskreten und bestens vernetzten Hotelimmobilien Spezialisten sucht, findet in Holger Ballwanz Immobilien einen kompetenten Partner für den Hotelverkauf und die Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

