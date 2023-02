Hoteleinrichtungen & Hotelausstattungen – Besonderheiten & Trends bei der Hotelzimmereinrichtung

Hotelzimmereinrichtung – ein wertvoller Umsatzfaktor für den Hotel & Gastro-Bereich

Wie wichtig ist die zukunftsfähige Hotelzimmereinrichtung für potentielle Gäste?

Diese grundsätzliche Frage muss geklärt werden, bevor man sich für ein neues Zimmerdesign entscheidet, da sich verändernde Kundenbedürfnisse einen großen Einfluss auf die Belegung des Hotels haben. Die Anforderungen an die Gestaltung und die Ausstattung eines Hotelzimmers hängen jedoch auch von der jeweiligen Zielgruppe und der Art des Aufenthalts ab. Ein Geschäftsreisender hat andere Anforderungen als ein einzelner Reisender. Darüber hinaus wirken sich die finanziellen Mittel für die Umgestaltung, die Qualität der Möbel, zeitsparende Hygienemaßnahmen und die Instandhaltung der Räume zusätzlich auf die spätere Renovierung aus.

reckert werkstatt möbel – Individuelle Hoteleinrichtung nach Maß! Vom Boden bis zur Decke- mit uns erhalten Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal.

Hotelzimmereinrichtung – ein wertvoller Umsatzfaktor

Die Einrichtung der Hotelzimmer ist eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale eines Hotels. Das hängt vom individuellen Komfort und der Entwicklung des Luxusbedürfnisses ab. Die Vorstellungen einer modernen Raumgestaltung unterscheiden sich von Zielgruppe zu Zielgruppe. Das hängt vom Alter, der Herkunft, der Zahlungsbereitschaft und dem Zweck des Aufenthalts ab. Je nach Zielgruppe, an die Sie Ihr Hotelkonzept angepasst haben, gibt es individuelle Entscheidungskriterien. Dies macht die Relevanz der Möblierung der Hotelzimmer noch deutlicher. Planen Sie daher langfristig eine skalierbare Raumgestaltung!

Besonderheiten & Trends bei der Hotelzimmereinrichtung

Die Einrichtung der Hotelzimmer der Zukunft orientiert sich an den Trends und Besonderheiten der Innenarchitektur. Wer das Thema verfolgt, weiß, dass sich die Hotelzimmer von heute schon stark von der Gestaltung früherer Jahre unterscheiden. Viele Menschen definieren Luxus heute ganz anders als vor vielen Jahren. Diejenigen, die in der Vergangenheit nicht bunt, verspielt oder rustikal genug sein konnten, lieben jetzt Einfachheit, klare Linien und Formen. Der Luxus der Einfachheit kehrt in die Zimmer zurück. Nachhaltigkeit, hochwertige Details und die Verbindung zwischen Natur und Lebensraum verschmelzen und haben großen Einfluss auf das Gestaltungskonzept von Lebensräumen.

Kostensparende Hotelzimmereinrichtung

Die Abstimmung von Kundenwünschen und -ideen, die Einbeziehung von Trends und persönlichen Rahmenbedingungen wie Preis, Nachhaltigkeit und Pflege müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Das ist oft nicht einfach, aber eine sorgfältige Planung zahlt sich in der Regel aus – denn die Gäste schätzen die Modernisierungsbemühungen der Hotelbesitzer. Darüber hinaus steigt die Zahlungsbereitschaft im Hinblick auf eine gut durchdachte Inneneinrichtung erheblich. Übrigens muss auch die Ausstattung der Zimmer in regelmäßigen Abständen auf der Kostenseite überprüft werden. In der Vergangenheit hatten Hotelzimmer immer ein eigenes Telefon, aber heute ist es für viele Gäste überflüssig. Denn Ihr eigenes Smartphone ist perfekt für Telefonate geeignet. Auch bei der Gestaltung der Beleuchtung ergeben sich Einsparpotenziale. Die Umstellung auf LED hat sich positiv auf die Energiekosten des Hotels ausgewirkt.

Welche Schwerpunkte gibt es in der Hotelzimmereinrichtung?

Neben Nachhaltigkeit, eine klare Linie in der Einrichtungsstil, die derzeit weit verbreiteten Trends sind auch Technologie. Das intelligente Haus sollte nicht nur zwischen seinen vier Wänden existieren. Auch auf Reisen können Hotels den Trends von zu Hause folgen und moderne Technologien integrieren. Während es sich um Radios handelte, können heute kleine Lautsprecher im Raum per Bluetooth angesteuert werden.

Neben der Einrichtung ist die Inneneinrichtung besonders wichtig. Denn je nach Farbwelt, in der die Stücke gestaltet sind, wecken sie unterschiedliche Sinne und Emotionen. Dann lassen Sie sich von uns über Farben beraten, die eine angenehme Wirkung in den Räumen haben und eine positive Stimmung auslösen.

Unsere Schlafsysteme sind technisch anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Produkte.

Seit 1987 realisiert reckert werkstatt möbel individuelle sowie maßgefertigte Interieurkonzepte für die Hotellerie, Gastronomie sowie den Fachhandel.

Auf Wunsch erarbeiten wir zusammen mit unseren Innenarchitekten ein individuelles Konzept, was Ihren Ansprüchen sowie Wünschen gerecht wird. Erhalten Sie mit uns Ihr Alleinstellungsmerkmal, dass Ihre anspruchsvollen Gäste begeistern wird.

Mit unserer Hilfe erhalten Sie einen Mehrwert an Funktionalität, Schlafkomfort und Design. Individuelle Gestaltung, hochwertiges Interieur und konzeptionell durchdachte Möbel werden speziell für jeden unserer Auftraggeber produziert.

Jedes Möbelsystem wird speziell für Sie „Made in Germany“ im westfälischen Borken produziert- von der Tischler- bis hin zur Polsterarbeit.

Lernen Sie uns kennen- wir freuen uns darauf.

