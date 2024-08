Hotel Investments AG auf Expansionskurs: Hotelbetreiber sucht 3 bis 4 Sterne Hotel zur Pacht in Deutschland

Hotelbetreiber sucht Hotel zur Pacht in Deutschland

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein renommierter Akteur im Bereich Hotelinvestments und der Hotelbranche, erweitert ihr Portfolio und ist mit ihren Hotelbetreibern auf der Suche nach neuen Hotelpachtmöglichkeiten.

Der Hotelbetreiber sucht aktiv nach 3 bis 4 Sterne Hotels zur Pacht in Deutschland. Besonders im Fokus stehen dabei Großstädte und zentrale Lagen, die eine hohe Attraktivität für Geschäfts- und Freizeitreisende bieten.

Hotelbetreiber sucht Hotel zur Pacht in Deutschland: Fokus auf zentrale Lage und Großstadt

Die Hotel Investments AG strebt die Pacht von Hotels an, die mindestens 100 Zimmer umfassen und sich in urbanen Zentren Deutschlands befinden. Die bevorzugte Lage in Großstädten garantiert eine optimale Auslastung und bietet eine attraktive Möglichkeit, die Hotels langfristig als profitables Geschäft zu führen.

Diskretion garantiert: Hoteleigentümer können ihre Objekte zur Prüfung einreichen

Hoteleigentümer, die ihr Objekt zur Pacht anbieten möchten, sind herzlich eingeladen, ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG zu senden. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine diskrete und professionelle Abwicklung. Alle eingereichten Objekte werden vertraulich behandelt und sorgfältig geprüft, um eine Win-Win-Situation für beide Parteien zu schaffen.

Weitere Informationen zu „Hotelbetreiber sucht Hotel zur Pacht in Deutschland“:

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.