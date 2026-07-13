Hotelbetreiber-Partner der Hotel Investments AG pachtet Airporthotel in Hessen

Hotel Investments AG: Hotelbetreiber-Partner pachtet 4-Sterne-Hotel nahe Frankfurt Airport

Hotel Investments AG setzt gemeinsam mit Hotelbetreiber-Partnern ihre Expansion im deutschen Hotelmarkt fort ( www.hotel-investments.ch)

Ein Hotelbetreiber-Partner der Hotel Investments AG hat ein 4-Sterne-Airporthotel in Hessen im Rahmen einer langfristigen Pacht übernommen. Das Hotel heißt seine Gäste in ruhiger Lage willkommen und befindet sich nur rund wenige Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt. Dank seiner attraktiven Lage zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden bietet der Standort ideale Voraussetzungen für Geschäftsreisende, Tagungsgäste und Individualreisende.

Mit dieser Transaktion baut die Hotel Investments AG gemeinsam mit ihren Hotelbetreiber-Partnern ihr Engagement in Deutschland weiter aus. Die Übernahme ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie, die auf wirtschaftlich attraktive Hotelstandorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgerichtet ist.

„Wir freuen uns, dass unser Hotelbetreiber-Partner dieses Hotel erfolgreich übernommen hat. Stadthotels mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial sind ein wichtiger Bestandteil unserer Expansionsstrategie“, erklärt Holger Ballwanz.

Hotel Investments AG baut ihr Hotelportfolio gemeinsam mit Hotelbetreiber-Partnern weiter aus

Die Hotel Investments AG arbeitet mit erfahrenen Hotelbetreibern zusammen und agiert im Bereich Hoteltransaktionen vom Hotelankauf über die Hotelverpachtung bis hin zur langfristigen Entwicklung von Hotelimmobilien. Im Mittelpunkt steht der nachhaltige Ausbau des eigenen Hotelportfolios sowie die Entwicklung der Portfolios der Joint-Venture-Partner.

Gesucht werden insbesondere betreiberfreie Stadthotels und Businesshotels in wirtschaftlich starken Regionen mit langfristigem Entwicklungspotenzial.

Hotelankauf und Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG sucht gemeinsam mit ihren Hotelbetreiber-Partnern kontinuierlich weitere Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht.

Im Fokus stehen insbesondere:

* Stadthotels in Großstädten

* Businesshotels

* Betreiberfreie Hotelimmobilien

* Hotels zum Kauf

* Hotels zur Pacht

* Übernahmen bestehender Hotelmietverträge

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten – betreiberfrei – zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Hoteleigentümer, Hotelbetreiber, Bauträger und Projektentwickler können geeignete Hotelangebote vertraulich an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung übermitteln.

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz ist international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ankauf, die Pacht, die Entwicklung sowie das Asset Management von Hotelimmobilien. Gemeinsam mit ihren Hotelbetreiber-Partnern investiert die Hotel Investments AG in wirtschaftlich attraktive Hotelstandorte und baut ihr eigenes Hotelportfolio sowie die Portfolios ihrer Joint-Venture-Partner kontinuierlich aus.

Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Angebote zum Hotelankauf, zur Hotelpacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern und Hoteleigentümern können an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur vertraulichen Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

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Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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