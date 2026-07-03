Hotelbetreiber gesucht: Hotel Investments AG baut Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus

Hotelbetreiber gesucht: Hotel Investments AG als starker Partner für Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler ( www.hotelbetreiber.com)

Hotelbetreiber gesucht? Die Hotel Investments AG zählt zu den expandierenden Hotelinvestoren und Hotelbetreibern im deutschsprachigen Raum und baut ihre Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz kontinuierlich aus. Gemeinsam mit ihren angeschlossenen Hotelbetreibern investiert das Unternehmen in Hotelimmobilien, entwickelt neue Hotelstandorte und repositioniert bestehende Hotels nachhaltig.

Der Fokus liegt auf wirtschaftlich starken Metropolregionen sowie touristisch attraktiven Destinationen. Ziel ist der langfristige Ausbau eines wertorientierten Hotelportfolios mit nachhaltigen Investitionen und erfolgreichen Betreiberkonzepten.

Hotelbetreiber gesucht für Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG sucht als Hotelinvestor und Hotelbetreiber weitere betreiberfreie Stadthotels für den Eigenbestand, ihre Investorenpartner sowie ihre angeschlossenen Hotelbetreiber.

Gesucht werden insbesondere:

• betreiberfreie Stadthotels

• Hotels zum Ankauf

• Hotels zur Pacht

• Hotels mit bestehenden Mietverträgen zur Vertragsübernahme

• Hotelprojekte im Neubau oder in der Entwicklungsphase

Der regionale Schwerpunkt liegt auf Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bevorzugt werden Hotels in wirtschaftlich starken Städten mit langfristigem Entwicklungspotenzial.

Hotelbetreiber gesucht: Expansion im 3- bis 4-Sterne-Segment

Die Hotel Investments AG verfolgt gemeinsam mit ihren Hotelbetreibern eine konsequente Expansionsstrategie im 3- bis 4-Sterne-Hotelsegment.

Im Fokus stehen Hotels mit:

• mindestens 100 Zimmern

• zentralen Innenstadtlagen

• hoher Nachfrage durch Geschäfts- und Freizeitreisende

• nachhaltigem Ertragspotenzial

• langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten

Durch gezielte Investitionen erweitert das Unternehmen kontinuierlich sein Hotelportfolio und stärkt seine Marktposition als Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotelbetreiber gesucht für Hotelankauf, Hotelpacht und Mietvertragsübernahmen

Eigentümer, Investoren und Projektentwickler, die einen professionellen Hotelbetreiber suchen, profitieren von der langjährigen Erfahrung der Hotel Investments AG bei Hotelinvestitionen und Hotelbetriebsmodellen.

Das Leistungsspektrum umfasst:

• Ankauf betreiberfreier Hotelimmobilien

• Hotelpacht

• Übernahme bestehender Mietverträge

• Entwicklung neuer Hotelstandorte

• Repositionierung von Hotelimmobilien

• Hotelverpachtung an angeschlossene Hotelbetreiber

• Expansion gemeinsam mit Investoren und Joint-Venture-Partnern

Durch flexible Betreiberlösungen können sowohl Bestandsimmobilien als auch Neubauprojekte effizient in erfolgreiche Hotelkonzepte integriert werden.

Hotelbetreiber gesucht für Hotelneubauten und Projektentwicklungen

Auch Bauträger und Projektentwickler profitieren von der Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG. Bereits in der Planungsphase begleitet das Unternehmen Hotelprojekte und entwickelt wirtschaftlich tragfähige Betreiberkonzepte.

Dabei stehen folgende Aspekte im Mittelpunkt:

• Entwicklung marktgerechter Hotelkonzepte

• langfristige Betreiberlösungen

• Optimierung der Wirtschaftlichkeit

• nachhaltige Standortentwicklung

• Zusammenarbeit mit professionellen Hotelbetreibern

Durch die frühzeitige Einbindung eines erfahrenen Hotelbetreibers können Projektentwicklungen optimal auf die Anforderungen des Hotelmarktes abgestimmt werden.

Hotelbetreiber gesucht: Fokus auf Top-Standorte im DACH-Raum

Für die weitere Expansion sucht die Hotel Investments AG insbesondere Hotels in:

• deutschen Großstädten

• österreichischen Landeshauptstädten

• Schweizer Wirtschafts- und Tourismusregionen

• wachstumsstarken Metropolregionen

• etablierten Hotelstandorten mit hoher Nachfrage

Besonders interessant sind Hotels mit mindestens 100 Zimmern in zentralen Innenstadtlagen sowie Objekte mit nachhaltigem Wertsteigerungspotenzial.

Warum die Hotel Investments AG als Hotelbetreiber?

Die Hotel Investments AG verbindet die Kompetenzen eines international tätigen Hotelinvestors mit der Erfahrung eines professionellen Hotelbetreibers. Durch den Zusammenschluss mit erfahrenen Betreiberpartnern entstehen nachhaltige Lösungen für Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler.

Zu den Stärken gehören:

• langjährige Erfahrung im Hotelinvestment

• professionelle Hotelbetriebsführung

• nachhaltige Expansionsstrategie

• schnelle Entscheidungswege

• hohe Marktkenntnis in Deutschland, Österreich und der Schweiz

• individuelle Betreiber- und Investitionskonzepte

Fazit: Hotelbetreiber gesucht? Die Hotel Investments AG ist Ihr Ansprechpartner

Wer einen erfahrenen Hotelbetreiber sucht, findet in der Hotel Investments AG einen starken Partner für Hotelankauf, Hotelpacht, Mietvertragsübernahmen sowie Hotelneubau und Projektentwicklungen.

Zur weiteren Expansion sucht die Hotel Investments AG gemeinsam mit ihren Investorenpartnern und angeschlossenen Hotelbetreibern große betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler profitieren von maßgeschneiderten Betreiberlösungen, fundierter Marktkenntnis und einer langfristig ausgerichteten Investitionsstrategie.

Weitere Informationen:

www.hotelbetreiber.com

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelinvestor.ag

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

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Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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