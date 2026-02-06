Hotelbetreiber Berlin: Hotel Investments AG stärkt Präsenz in der Hauptstadt

Hotelexpansion Berlin: Hotel Investments AG schafft neue Standorte mit ihrem Hotelbetreiber in Berlin

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) ist ein international tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf Hotelinvestitionen und professionellem Hotelbetrieb. Als erfahrener Hotelbetreiber in Berlin ist die Gesellschaft gemeinsam mit ihrem eigenen Betreiber aktiv und engagiert sich gezielt im Berliner Hotelmarkt sowie in weiteren Metropolen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Berlin zählt zu den wichtigsten Hotelstandorten Europas. Die Kombination aus internationalem Tourismus, Geschäftsreisen, Messe- und Kongresswesen sowie politischer Bedeutung macht die Hauptstadt besonders attraktiv für einen leistungsstarken Hotelbetreiber Berlin mit langfristiger Strategie.

Hotelbetreiber Berlin: Hotel Investments AG mit Investitions- und Betriebskompetenz

Die Hotel Investments AG agiert in Berlin nicht nur als Hotelinvestor, sondern auch als Hotelbetreiber. Durch die enge Verzahnung von Ankauf, Entwicklung und operativem Hotelmanagement können Hotelimmobilien effizient übernommen, repositioniert und nachhaltig betrieben werden.

Der Fokus liegt auf:

– wirtschaftlich tragfähigen Hotelkonzepten

– langfristig stabilen Cashflows

– nachhaltiger Wertentwicklung von Hotelimmobilien

Als Hotelbetreiber Berlin übernimmt die Hotel Investments AG bestehende Hotels, entwickelt neue Standorte und führt Objekte nach modernen Betreiberstandards.

Hotelbetreiber Berlin sucht betreiberfreie Hotels

Für den weiteren Ausbau der Aktivitäten sucht die Hotel Investments AG als Hotelbetreiber Berlin kontinuierlich nach passenden Hotelimmobilien, insbesondere:

– betreiberfreie Bestandshotels

– Hotelneubauten

– Projektentwicklungen

– Hotels mit Repositionierungs- oder Revitalisierungspotenzial

Interessant sind Objekte zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge. Diskretion und professionelle Abwicklung stehen dabei im Vordergrund.

Bevorzugte Lagen für Hotelbetreiber Berlin

Als aktiver Hotelbetreiber in Berlin konzentriert sich die Hotel Investments AG auf zentrale und nachfragestarke Stadtlagen mit guter Verkehrsanbindung.

Dazu zählen insbesondere:

– Berlin-Mitte

– City West (Charlottenburg, Wilmersdorf)

– Friedrichshain-Kreuzberg

– Prenzlauer Berg

– Standorte in Nähe von Messe, Regierungsviertel und Businesszentren

– Hotels ab einer Größenordnung von ca. 100 Zimmern entsprechen dem bevorzugten Anforderungsprofil.

Kriterien für Hotelimmobilien in Berlin

Die Hotel Investments AG definiert für ihre Tätigkeit als Hotelbetreiber Berlin klare Investitionskriterien:

– zentrale oder etablierte innerstädtische Lage

– Mindestgröße von ca. 100 Zimmern

– betreiberfreier Status

– kein Erbbaurecht

– kein Teileigentum

Diese Kriterien ermöglichen einen wirtschaftlich erfolgreichen Hotelbetrieb und langfristige Planungssicherheit.

Berlin als Schlüsselmarkt für Hotelbetreiber

Berlin überzeugt als Hotelstandort durch:

– steigende nationale und internationale Besucherzahlen

– starken Geschäfts-, Messe- und Kongressmarkt

– politische Bedeutung als Hauptstadt

– wachsende Startup-, Technologie- und Kreativszene

– hohe Nachfrage nach modernen Stadthotels

Die Hotel Investments AG sieht Berlin daher als einen der wichtigsten Wachstumsmärkte für ihren Hotelbetreiber.

Hotelbetreiber Berlin: Hotel Investments AG mit internationaler Ausrichtung

Neben Berlin ist die Hotel Investments AG auch als Hotelbetreiber und Hotelinvestor in weiteren deutschen Großstädten sowie in Österreich und der Schweiz aktiv.

Der Fokus liegt auf:

– Betrieb eigener Hotels

– Ankauf betreiberfreier Stadthotels

– Übernahme bestehender Hotelverträge

– Entwicklung neuer Hotelstandorte

– Joint Ventures mit strategischen Partnern

Für den Eigenbestand und für Investoren werden weiterhin betreiberfreie Hotels in Berlin gesucht.Angebote von Hoteleigentümern für den Kauf, die Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge werden gern geprüft.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und zum Thema „Hotelbetreiber Berlin: Hotel Investments AG“:

www.hotel-investments.ch & www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.