Hotelankauf durch Hotelinvestoren der Hotel Investments AG

Der Hotelankauf bezeichnet den gezielten Erwerb von Hotelimmobilien durch professionelle Hotelinvestoren oder Hotelbetreiber. In einem dynamischen Marktumfeld wie Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Erfahrung, Diskretion und eine klare Strategie entscheidend.

Ein bekannter Hotelinvestor in diesem Segment ist die Hotel Investments AG, die sich auf den direkten Hotelankauf spezialisiert hat. Verkäufer profitieren dabei von einem diskreten, schlanken Prozess.

Was bedeutet „Hotelankauf“?

Der Begriff Hotelankauf beschreibt den Erwerb einer Hotelimmobilie, entweder im Rahmen eines Asset-Deals (Kauf der Hotelimmobilie) oder eines Share-Deals (Erwerb der Anteile an der betreibenden Gesellschaft). Alternativ kann der Hotelinvestor das Objekt langfristig pachten oder selbst betreiben.

Im Fokus stehen wirtschaftlich tragfähige Hotels in zentralen Innenstadtlagen, insbesondere in Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist es, durch professionellen Betrieb und nachhaltige Investitionen den Wert der Hotelimmobilie langfristig zu steigern.

Hotelankauf durch die Hotel Investments AG: Der direkte Weg zum Verkauf

Ein wesentlicher Vorteil des Hotelankaufs durch die Hotel Investments AG: Die Transaktionen erfolgen direkt. Verkäufer stehen in direktem Kontakt mit dem Hotelinvestor, das spart Zeit, Kosten und minimiert Risiken durch unnötige Drittbeteiligungen.

Für Verkäufer bedeutet das:

– Direkte Verhandlungsführung

– Schnellere Entscheidungen

Der strukturierte Ablauf eines professionellen Hotelankaufs

Der Hotelankauf durch die Hotel Investments AG erfolgt in einem klar strukturierten und diskreten Prozess:

1. Angebotsübermittlung

Der Verkäufer stellt alle relevanten Unterlagen bereit:

– Expose mit Eckdaten

– Aktuelle & historische betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA, GuV)

– Grundrisse, Fotos

– Betreiberinformationen

2. Erstprüfung & Letter of Intent (LOI)

Nach der Unterlagenprüfung folgt eine schnelle Erstbewertung. Bei Interesse wird ein LOI (Letter of Intent) ausgestellt, eine rechtlich unverbindliche, aber klare Absichtserklärung zur Durchführung des Hotelankaufs.

3. Direkter Eigentümerzugang erforderlich

Ein wesentlicher Faktor ist der direkte Zugang zum Eigentümer. Nur so kann der Hotelankauf effizient, vertraulich und verbindlich abgewickelt werden.

4. Due Diligence

In der Prüfungsphase (Due Diligence) werden bauliche, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte des Hotels umfassend analysiert, stets unter strikter Vertraulichkeit.

5. Vertragsabschluss

Die Transaktion kann als Kauf, Pacht oder Share-Deal erfolgen, individuell auf das Objekt und die Dealstruktur abgestimmt.

Investorenkriterien: Worauf achtet die Hotel Investments AG beim Hotelankauf?

Als erfahrener Hotelinvestor verfolgt die Hotel Investments AG eine klare Ankaufstrategie. Im Fokus stehen langfristig erfolgreiche Hotelstandorte mit solidem Potenzial in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ankaufsprofil im Überblick:

– Standort: Bevorzugt zentrale Innenstadtlagen in Städten ab 100.000 Einwohnern

– Hotelkategorie: Moderne 2- bis 4-Sterne-Hotels

– Zimmeranzahl: Idealerweise zwischen 90 und 250 Zimmer

– Betreibermodell: Flexibel – Eigenbetrieb, Pacht oder Managementvertrag

– Off-Market-Angebote: Nicht öffentlich inseriert, diskrete Direktverhandlung

Vorteile für Verkäufer beim Hotelankauf durch die Hotel Investments AG

Der Hotelankauf durch professionelle Investoren bietet Hoteleigentümern entscheidende Vorteile:

– Direktverkauf an den Hotelinvestor

– Schnelle Abwicklung: Erfahrene Ankaufsexperten und klare Entscheidungswege

– Absolute Diskretion: Vertrauliche Prozesse ohne Marktstreuung

Fazit: Hotelankauf mit Strategie und Verlässlichkeit

Die Hotel Investments AG bietet Hotelverkäufern in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen diskreten, effizienten und kostenfreien Prozess, bei dem die Interessen des Eigentümers im Vordergrund stehen.

Ob Hotelankauf, Hotelverpachtung oder langfristige Partnerschaft: Die Hotel Investments AG steht für direkte Investments in hochwertige Hotelimmobilien in der DACH-Region.

Kontakt für diskrete Off-Market-Angebote für den Hotelankauf durch Hotelinvestoren der Hotel Investments AG in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

www.hotelankauf.ch

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

