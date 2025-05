Hotel-Neueröffnung: ARCOTEL AQ im neuen Althan Quartier Wien

12. Hotel der ARCOTEL Gruppe | Modernes Grand-Siecle-Feeling im 9. Bezirk

Bodentiefe Fenster, traditionelles Wiener Geflecht und zeitgenössische Kunst: Das innovative Design und die lichtdurchflutete, offene Raumgestaltung des am 05. Mai 2025 neueröffneten ARCOTEL AQ spiegeln in jedem Detail die für Wien charakteristische Spannung zwischen Geschichte und Gegenwart wider. Im Sinne der MEHR-Strategie von ARCOTEL Hotels bietet das neue 4-Sterne-Haus MEHR-Komfort, MEHR-Service mit Gastgebern aus Leidenschaft und MEHR-Genuss in der „BARbara“ mit leckeren Kuchen am Nachmittag und kosmopolitischen Bar Food, Cocktail-Spezialitäten und ausgewählten Weinen bis spät in den Abend.

Das moderne Designkonzept in warmen Erdtönen, tiefem Moosgrün und stylischen Dekoelementen entwickelte das Innenarchitektur-Studio destilat aus Wien. Bereits die Ankunft mit dem Panoramalift ist spektakulär. Wenn sich die Tür zur großzügigen Lobby öffnet, tauchen Reisende in eine außergewöhnliche Wohlfühlatmosphäre ein. Separees mit bunten Samtsofas dienen als Kommunikations- und Genussoasen, Vogelkäfig-Sessel im Stil des Fin de siecle machen Entspannungsmomente zum Erlebnis. Das Wiener Geflecht zieht sich als Design-Leitmotiv und mit Twist interpretierte Reminiszenz an den klassischen Wiener Kaffeehausstil durch das Haus. Zwischen Pflanzentapeten und riesigen Papierblumen setzten sorgfältig kuratierte Kunstwerke wie die Arbeit des französischen Street Art-Künstlers Mr. Brainwash alias Thierry Guetty inspirierende Akzente.

„Das ARCOTEL AQ ist unser viertes Haus in Wien und hat für uns damit eine ganz besondere Bedeutung. Als Wiener Unternehmen sind wir stolz, mit unserem innovativ designten 4-Sterne-Haus das Herzstück des neuen, ambitionierten Stadtteils Althan Quartier zu bilden“ sagt Dr. Renate Wimmer, Eigentümer ARCOTEL Hotels. „Besonders freue ich mich, dass Pater Hans Hütter das Hotel im Rahmen des Grand Openings im September segnen wird – wie bei allen unseren Neueröffnungen gehört der Segen für mich unbedingt dazu.“

„Als urban designtes Stadthotel komplettiert das ARCOTEL AQ unser Portfolio in der österreichischen Hauptstadt perfekt. Es ist ein echter Wohlfühlort, der mit jeder Pore Wien atmet“ ergänzt Martin Lachout, CEO ARCOTEL Hotels. „Mit unserem 12. ARCOTEL Hotel setzten wir neue Maßstäbe für alle Wien-Reisenden, die das Besondere suchen. Mit dem modernen Foodkonzept der BARbara möchten wir auch Locals einen lässigen Treffpunkt zum After-Work oder zum entspannten Aperitif mit Freunden bieten.“

„“Let your dreams fly“ ist das Motto des ARCOTEL AQ. Es beschreibt nicht nur das Hotel, sondern auch mein ganz persönliches Gefühl, denn in diesem besonderen Haus kann ich meine Leidenschaft als Gastgeberin wunderbar ausleben“ sagt General Manager Rebecca Penz. „Hinzu kommt, dass direkt vor der Tür ein Stück authentisches Wien liegt. Die eleganten Biedermeierhäuser und Cafes des Alsergrundes, der Donaukanal mit Street Art und angesagten Gastro-Hotspots. Unsere Gäste erwartet ein Stadterlebnis jenseits ausgetretener Touristenpfade.“

Rebecca Penz ist seit März 2025 Teil der ARCOTEL-Familie. Die gebürtige Steirerin und diplomierte Hotel- und Tourismusmanagerin verfügt über langjährige Erfahrungen in der gehobenen Hotellerie. Von 2014 – 2021 war sie für die Tauroa GmbH, zu der auch die Formel 1 Rennstrecke „Red Bull Ring“ gehört, tätig und führte zuletzt das Almwellnesshotel Pierer als General Manager.

Das ARCOTEL AQ im 9. Wiener Gemeindebezirk befindet sich in einem neuen Gebäudekomplex über dem Franz-Josefs-Bahnhof. Im August 2024 übernahm Investor Ronny Pecik über seine RPR Privatstiftung gemeinsam mit Stefan Schönauer und der Baustoff + Metall GmbH das Großprojekt Althan Quartier. Mit diesem 4-Sterne-Hotel hat das 12. Hotel der österreichischen ARCOTEL-Gruppe und damit das vierte Haus in der Stadt Wien eröffnet. Das ARCOTEL AQ umfasst insgesamt 157 moderne Zimmer und Suiten sowie vier Seminarräume und einen Fitnessbereich. Die offizielle Grand Opening-Feier ist für September 2025 geplant.

ARCOTEL AQ

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

