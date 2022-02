Hotel-Luftreiniger: Saubere Luft und saubere Leistung

Die Luft zum Atmen

Sie ist unsichtbar und doch so wichtig. Ohne die Luft zum Atmen könnten wir nur wenige Minuten überleben. Und obwohl sie nicht zu sehen ist, kann allerlei darin haften bleiben: schlechte Gerüche, gefährliche Erreger, Schadstoffe und Verschmutzungen. Die Gefahr zu erkennen ist schwierig, eben weil man sie nicht sehen kann. Da hilft nur vorbeugen. Der beste Tipp: Lüften und raus an die frische Luft gehen. Doch im Alltag ist dies nicht immer möglich und wenn wir in der Fremde unterwegs sind, können wir die Raumluft nur bedingt beeinflussen.

So erging es Frau König, die mit Ihrem Mann eine schöne Reise unternehmen wollte. Da sie aber an einer Hausstauballergie litt, kam ein gewöhnliches Hotel oder eine Pension nicht in Frage. Bis ihr Mann auf die Anzeige des Hotels von Herrn Bertram stieß. Dieser hatte alle seine Hotelzimmer mit einem hochwertigen Hotel Luftreiniger der Marke JVD ausgestattet und versprach auf seiner Homepage reine Luft in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen des Hotels. Auch Hausstaub- und Pollenallergiker seien herzlich willkommen. Auf dieses Angebot hatten die Eheleute König gewartet. Da waren sie auch gerne bereit, etwas mehr für das Hotelzimmer auszugeben.

Warum ein Luftreiniger im Hotelzimmer?

Zugegeben, zuerst einmal hört sich die Installation eines Luftreinigers in jedes Hotelzimmer und alle öffentlichen Bereiche etwas kostspielig an und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Geld nötig ist. Betrachtet man jedoch die Vorteile, eine durchaus lohnende Investition. Durch einen Hotel Luftreiniger wird die Raumluft verbessert, was wiederum zu besserer Schlafqualität der Gäste führt. Schlechte Gerüche von vorigen Hotelgästen oder stark riechenden Putzmitteln werden eliminiert und die Gäste werden vor Allergenen, Viren und Schimmelpilzen geschützt. So fühlen sich Gäste nicht nur rundum wohl, sie fühlen sich auch sicher und gut aufgehoben, was die allgemeine Zufriedenheit erhöhen dürfte. Nicht nur die Gäste genießen diesen Schutz, die Mitarbeiter werden ebenso von der guten Raumluft profitieren, der Krankenstand verringert sich und alle sind zufriedener.

Luftreiniger ist nicht gleich Luftreiniger

Doch es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen und selbst namhafte Hersteller schnitten in Tests schlecht ab. Das hat zwei Gründe: Erstens sind die meisten Hotel Luftreiniger riesig und hässlich. Zweitens benutzen die meisten Luftreiniger einen Hepa-Filter, der alle zwei bis drei Monate ausgetauscht werden sollte. Das produziert nicht nur ein erhöhtes Kontaminationsrisiko und hohe Folgekosten, sondern auch eine Menge Müll. Dies sind wahrscheinlich die Gründe, warum viele Hoteliers bisher davor zurückschreckten, in solche Luftreiniger zu investieren.

Doch es gibt eine Lösung. Der JVD Shield ist ein professioneller Hotel Luftreiniger, der nicht nur gut aussieht, sondern durch seine patentierte Technologie wartungsarm ist und kaum Folgekosten verursacht. Nur der Systemkern sollte alle drei Jahre ausgetauscht werden. Hergestellt wird der JVD Shield in Frankreich. Bei der Produktion wird großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Da der Luftreiniger kaum Müll produziert ist er besonders umweltfreundlich, also auch für Eco-zertifizierte Betriebe geeignet. Entworfen wurde der JVD Shield von einem ausgezeichneten Designer; er ist in unterschiedlichen Farben erhältlich und passt sich mit seinem modernen Design jeder Umgebung an.

Groß oder klein, das ist hier die Frage?

Und es gibt noch eine gute Nachricht. Den JVD Shield gibt es jetzt auch kompakt in reduzierter Größe für kleine bis mittlere Räume. Der „Kleine“ kann mit einer stylischen und sicheren Halterung ganz einfach an der Wand montiert werden und steht so garantiert nicht im Weg herum. Für größere Räume können entweder mehrere Luftreiniger angebracht werden oder man nimmt das Standardmodell.

Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg bietet eine breite Produktpalette für alle Bereiche des Hotels. Bei hotel-werk finden Hoteliers alles, was in einem gut geführten Haus benötigt wird. Moderne Einrichtungen ebenso wie Wäsche, Hygieneprodukte und Accessoires. Rund um Bett, Bad, Außen- und Innenbereich gibt es eine große Auswahl an Produkten für alle Preisklassen und Ansprüche. Auch für das Housekeeping stehen die entsprechenden Produkte zur Verfügung. hotel-werk bietet einen persönlichen Service und hohe Qualität bei seinen Produkten.

