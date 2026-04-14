Hotel Investments Club: Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG

Der Hotel Investments Club ist der exklusive Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG mit einem ausgewählten Kreis professioneller Hotelinvestoren. Innerhalb des Hotel Investments Clubs werden gezielt Hotelankäufe, Hotelübernahmen sowie Beteiligungsmöglichkeiten an Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz umgesetzt. ( www.hotelinvestoren.club & www.hotel-investments.ch)

Hotel Investments Club: Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG

Der Hotel Investments Club – Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG – etabliert sich mit ihren Hotelinvestoren als exklusive Plattform für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem klaren Fokus auf strukturierte Investmentlösungen baut die Hotel Investments AG damit ihr Engagement im Bereich der Hotelinvestitionen konsequent weiter aus.

Über www.hotelinvestoren.club erhalten Hotelverkäufer und Hotelbetreiber Zugang zu einem geschlossenen Hotelinvestoren-Netzwerk, das sich auf diskrete und streng selektierte Off-Market-Transaktionen spezialisiert. Durch die Bündelung von Kapital, fundierter Marktkenntnis und operativer Expertise werden Investmentchancen genutzt, die dem breiten Markt in der Regel nicht zugänglich sind.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Konzepts ist die enge Zusammenarbeit mit etablierten Hotelbetreibern in der DACH-Region. Diese strategischen Partnerschaften ermöglichen eine effiziente Umsetzung der Projekte sowie eine nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Betriebsführung der Hotelimmobilien. Das Zusammenspiel aus Hotelinvestoren und Hotelbetreibern sowie professionellem Transaktionsmanagement schafft die Grundlage für langfristige Wertsteigerung und stabile Renditen.

Der Hotel Investments Club – Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG – bietet darüber hinaus umfassende Leistungen in den Bereichen Transaktionsmanagement, Off-Market-Vermittlung sowie der Entwicklung und Strukturierung von Pacht- und Betreiberkonzepten. Sämtliche Prozesse erfolgen diskret, effizient und mit direktem Zugang zu relevanten Entscheidern.

Im Rahmen der weiteren Expansion sucht die Hotel Investments AG fortlaufend nach großen, betreiberfreien Stadthotels in zentralen Lagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – sowohl für den Eigenbestand als auch für ihre Investoren- und Betreiberpartner. Eigentümer haben die Möglichkeit, entsprechende Hotelimmobilien vertraulich und direkt anzubieten.

Mit dem Hotel Investments Club – Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG – unterstreicht die Hotel Investments AG ihre starke Position als etablierter Akteur im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelbetrieb in der DACH-Region. Der Fokus liegt dabei klar auf nachhaltigen Wachstumsstrategien und exklusiven Investmentzugängen.

Die Hotel Investments AG zählt gemeinsam mit ihren Partnern zu den etablierten Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelbetrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ankauf von Hotelimmobilien, der Entwicklung von Betreiberstrukturen sowie dem aktiven Management von Hotelportfolios im Rahmen von Joint Ventures.

Weitere Informationen:

www.hotelinvestoren.club

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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