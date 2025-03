Hotel Investments AG sucht Hotels zur Pacht und erweitert ihre Hotelportfolios durch die Pacht von Stadthotels in Großstädten

Die Hotel Investments AG, ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, sucht mit ihren Hotelbetreibern nach weiteren Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotel Investments AG sucht Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mit ihrem Fokus auf den Hotelankauf, die Hotelpachtung und die Verwaltung von Hotelportfolios ist die Hotel Investments AG auf der Suche nach betreiberfreien Stadthotels in Großstädten in sehr zentralen Lagen, bevorzugt ab 100 Zimmern oder mehr. Das Gesuch der Hotel Investments AG richtet sich dabei speziell an Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler, die ihre Hotels zur Pacht anbieten möchten.

Hotel Investments AG sucht Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz – Eine starke Partnerschaft für Hoteleigentümer

Die Hotel Investments AG ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein bekannter Akteur und zählt mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern. Das Unternehmen bietet nicht nur attraktive Pachtlösungen, sondern auch einen langfristigen und stabilen Partner für Immobilienbesitzer, die ihre Hotels verpachten möchten.

„Unsere Mission ist es, als Hotelbetreiber und Hotelinvestor in den größten Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu wachsen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir suchen nach betreiberfreien Stadthotels in sehr zentralen Lagen, die wir mit unseren Hotelbetreibern langfristig zur Pacht übernehmen können.“

Warum die Hotel Investments AG der ideale Partner für Hoteleigentümer ist

„Hoteleigentümer, die ihre Objekte in erfahrene Hände geben möchten, sind bei uns an der richtigen Adresse.“ Die Hotel Investments AG zeichnet sich durch ihre langjährige Erfahrung im Hotelmarkt und ihr fundiertes Know-how im Bereich der Hotelbewirtschaftung aus. Mit einem Portfolio an renommierten Hotelmarken und einer klaren Wachstumsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet die Hotel Investments AG ihren Partnern die Sicherheit einer erfolgreichen und professionellen Zusammenarbeit.

Die Hotel Investments AG ist besonders an großen Stadthotels ab 100 Zimmern in sehr zentralen Lagen interessiert.

Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden.

Hoteleigentümer können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden

Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler, die ihre Hotels in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zur Pacht anbieten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG zu senden. Das Unternehmen prüft alle eingehenden Angebote und geht langfristige Partnerschaften mit Eigentümern ein, die an einer Pachtlösung interessiert sind.

„Wir sind auf der Suche nach weiteren Hotelimmobilien, die wir in unser Hotelportfolio aufnehmen können. Die Hotel Investments AG sucht Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um unser Hotelportfolio weiter auszubauen und gleichzeitig unseren Hotelbetreiber-Partnern attraktive Expansionsmöglichkeiten zu bieten“, fügt Holger Ballwanz hinzu.

Kontakt und weitere Informationen über Hotel Investments AG sucht Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Hotelinvestmentunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist auf Hotelinvestitionen, -management und -betrieb spezialisiert und hat sich als starker Partner für Hotelbetreiber etabliert. Die Hotel Investments AG ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie durch Hotelankäufe und Hotelpachtlösungen.

Interessierte Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler können sich für weitere Informationen oder zur Übermittlung von Angeboten an die Hotel Investments AG wenden.

Weitere Details zu den Aktivitäten der Hotel Investments AG sind auf den offiziellen Websites verfügbar:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.