Hotel Investments AG sucht Hotels in Polen zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme

Hotel Investments AG sucht betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen für ihren Hotelbetreiber in Polen

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etabliertes Schweizer Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelmanagement, intensiviert ihre Aktivitäten auf dem polnischen Hotelmarkt.

Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie sucht die Hotel Investments AG Bestandshotels in Polen zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Im Fokus stehen betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen, die gemeinsam mit ihrem Hotelbetreiber in Polen übernommen und langfristig weiterentwickelt werden können. Gesucht werden insbesondere Hotels in wirtschaftsstarken Großstädten mit nachhaltigem Nachfragepotenzial im Geschäfts- und Städtereisesegment.

„Polen ist für uns ein strategisch bedeutender Wachstumsmarkt. Neben Neubauprojekten sehen wir insbesondere bei bestehenden, betreiberfreien Stadthotels attraktive Möglichkeiten für eine schnelle und nachhaltige Expansion gemeinsam mit unserem Hotelbetreiber“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Hotel Investments AG prüft sowohl Einzelhotels als auch größere Objekte und legt Wert auf klare Eigentumsverhältnisse sowie langfristig tragfähige Betreiberstrukturen. Ziel ist es, die übernommenen Hotels gemeinsam mit ihrem Hotelbetreiber erfolgreich am Markt zu positionieren und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Anforderungen an Hotelstandorte in Polen zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge

Für die Übernahme weiterer Hotels definiert die Hotel Investments AG klare Kriterien, die insbesondere auf den Betrieb mit ihrem Hotelbetreiber ausgerichtet sind:

– Zentrale Innenstadtlagen in den wichtigsten polnischen Großstädten wie Warschau, Krakau, Lodsch (Lodz), Breslau, Danzig, Posen oder Stettin (Szczecin)

– Kapazität für mindestens 100 Zimmer

– Keine Erbbaurechte und kein Teileigentum

Angebote von Hoteleigentümern für den Kauf, die Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge werden gern geprüft.Hoteleigentümer können geeignete Angebote für Bestandshotels in Polen zur Ankaufs-, Pacht- oder Vertragsübernahmeprüfung direkt an die Hotel Investments AG herantragen.

Weitere Informationen zum Thema „Hotel Investments AG sucht Hotels in Polen zur Übernahme, zum Kauf oder zur Pacht":

www.hotel-investments.ch und www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

