Hotel Investments AG sucht Hotels in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge in Schweizer Grossstädten

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etabliertes Hotelinvestmentunternehmen mit Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sucht gezielt Hotels in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Der Fokus liegt dabei auf betreiberfreien Stadthotels in den großen Schweizer Städten.

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz ist auf Investitionen und das Management von Hotelimmobilien spezialisiert. Das Unternehmen zählt mit seinen Kooperationspartnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern im deutschsprachigen Raum. Neben dem eigenen Portfolio betreut die Gesellschaft auch Hotels von Joint-Venture-Partnern sowie Betreiberkonzepte in Wachstumsregionen.

Hotel Investments AG sucht Hotels in der Schweiz: Zielmärkte und Investitionsprofil

Die Hotel Investments AG erweitert kontinuierlich ihr Engagement im Bereich der Stadthotels. Gesucht werden insbesondere große, betreiberfreie Hotels in den urbanen Zentren der Schweiz – darunter Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Neben dem klassischen Erwerb steht die Übernahme langfristiger Pacht- oder Mietverträge im Vordergrund, um flexible Lösungen für ihre Betreiberpartner zu schaffen.

„Die Hotel Investments AG sucht Hotels in der Schweiz nicht nur für den Eigenbestand, sondern auch für unsere etablierten Hotelbetreiber- und Investitionspartner. Wir bieten Eigentümern maßgeschneiderte Nachfolgelösungen, sei es durch Kauf, Pacht oder die Übernahme eines laufenden Mietvertrages“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Diskrete Hoteltransaktionen im Off-Market-Segment

Das Unternehmen agiert nicht nur als aktiver Hotelinvestor und Hotelbetreiber, sondern begleitet auch diskrete Hoteltransaktionen abseits des öffentlichen Marktes. Eigentümer von Hotelimmobilien, die ihre Objekte verkaufen, verpachten oder eine Nachfolge für bestehende Mietverträge suchen, können sich direkt und vertraulich an die Hotel Investments AG wenden.

Hotel Investments AG: Ansprechpartner für Hotelinvestitionen in der Schweiz

Interessierte Hoteleigentümer und Branchenteilnehmer finden weitere Informationen zu Investitionskriterien, Partnerschaften sowie zur Übermittlung von Angeboten auf den offiziellen Webseiten der Hotel Investments AG:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

