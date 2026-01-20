Hotel Investments AG: Fokus auf klassische Hotellerie und Serviced Apartments in zentralen Innenstadtlagen in Berlin

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) intensiviert ihre Expansionsstrategie und sucht aktuell weitere Hotelimmobilien in Berlin zur Pacht oder zum Kauf. Im Fokus stehen sowohl klassische Stadthotels als auch Serviced-Apartment-Konzepte. Ziel ist es, den Eigenbestand sowie das Portfolio der Hotelbetreiber-Partner weiter auszubauen.

Hotel Investments AG sucht Hotel in Berlin zur Pacht oder zum Kauf

Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf hochfrequentierte, zentrale Innenstadtlagen in Berlin. Besonders geeignet sind Hotelobjekte mit mehr als 100 Zimmern, die den Anforderungen moderner Stadthotellerie entsprechen.

„Wir suchen gezielt ein weiteres Hotel in Berlin zur Pacht oder zum Kauf, um unser Portfolio in einer der spannendsten und dynamischsten Metropolen Europas zu erweitern“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

„Berlin ist für uns ein strategisch wichtiger Standort mit hohem Wachstumspotenzial im Hotelmarkt. Besonders interessieren uns Angebote von Eigentümern, Bauträgern und Projektentwicklern.“

Anforderungen an ein Hotel in Berlin zur Pacht oder zum Kauf

Für eine Ankaufs- oder Pachtprüfung sollten die angebotenen Hotelimmobilien folgende Kriterien erfüllen:

– Zentrale Innenstadtlage: Sehr gute Erreichbarkeit und etablierte, nachgefragte Berliner Lagen

– Mindestens 100 Zimmer: Geeignet für ein modernes Stadthotel oder Serviced-Apartment-Konzept

– Klare Eigentumsverhältnisse: Kein Erbbaurecht und kein Teileigentum ohne absolute Stimmenmehrheit

Angebote, die diesen Anforderungen entsprechen, können direkt an das Ankaufsteam der Hotel Investments AG zur unverbindlichen Prüfung übermittelt werden.

Weitere Möglichkeiten für Hotelübernahmen

Neben der gezielten Suche nach einem Hotel in Berlin zur Pacht oder zum Kauf ist die Hotel Investments AG auch an:

– der Übernahme oder Pacht bestehender Stadthotels

– in A-Städten

– in Deutschland, Österreich und der Schweiz

interessiert.

Gesucht werden betreiberfreie Hotelimmobilien sowie Objekte, bei denen ein Kauf, eine Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge möglich ist. Angebote von Hoteleigentümern sind jederzeit willkommen.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

