Die Hotel Investments AG setzt ihren Wachstumskurs fort und pachtet Hotels in Österreich. Mit ihrer Expertise im Bereich Hotelinvestitionen und -management stärkt das Unternehmen seine Marktposition in der DACH-Region.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), bekannt für ihre Expertise im Bereich Hotelinvestitionen und -management, erweitert ihr Portfolio durch die gezielte Pacht von Hotels in Österreich.

Hotel Investments AG pachtet Hotels in Österreich

Als renommierter Hotelinvestor und Hotelbetreiber ist das Unternehmen kontinuierlich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Hotels zu pachten und zu betreiben, um seine Position in der DACH-Region weiter auszubauen.

Fokussierung auf Österreich: Hotel Investments AG pachtet Hotels in Österreich

Die Hotel Investments AG hat sich auf Hotelinvestitionen und das professionelle Management von Hotels spezialisiert. Mit ihrem Sitz in der Schweiz und einem breiten Netzwerk an Hotelbetreiber-Partnern zählt das Unternehmen zu den bekannten Akteuren der Hotelbranche in der DACH-Region. Besonders in Österreich konzentriert sich das Unternehmen auf die Pacht von Hotels, mit dem Ziel, sein Portfolio in diesem Markt weiter auszubauen und langfristig zu etablieren.

Hotel Investments AG – Ein Experte, der Hotels in Österreich pachtet und betreibt

Die Hotel Investments AG verfolgt eine klare Strategie beim Pachten von Hotels in Österreich. Das Unternehmen sucht gezielt nach großen, betreiberfreien Stadthotels, die es mit ihren Hotelbetreibern pachten möchte. Besonders gefragt sind dabei große Hotels in zentralen Lagen und wichtigen Städten, die Potenzial für eine nachhaltige und profitable Betriebserweiterung bieten. Durch das Pachten von Hotels kann die Hotel Investments AG ihre Marktstellung in Österreich weiter festigen und maßgeschneiderte Lösungen für Hoteleigentümer und Hotelbetreiber bieten.

„Die Möglichkeit, Hotels zu pachten, ist ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen Strategie. Durch die Pacht von Hotels in Österreich können wir unsere Marktpräsenz ausbauen und gleichzeitig attraktive Hotelportfolios schaffen, die sowohl für uns als auch für unsere Partner langfristigen Erfolg garantieren“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Warum die Hotel Investments AG Hotels in Österreich pachtet – Vorteile für Hoteleigentümer und Hotelbetreiber

Die Hotel Investments AG bietet eine attraktive Lösung für Hoteleigentümer in Österreich, die ihre Hotels verpachten möchten. Das Unternehmen sorgt dafür, dass Hotels langfristig erfolgreich betrieben werden, ohne dass die Hoteleigentümer die Risiken des Betriebes selbst tragen müssen. Durch die gezielte Pacht von Hotels übernimmt die Hotel Investments AG mit ihren Hotelbetreibern den Betrieb und sorgt für eine nachhaltige Entwicklung der Hotelimmobilie.

Hotel Investments AG pachtet Hotels in Österreich – Der verlässliche Partner für die Hotelpacht in Österreich

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Netzwerk aus Hotelbetreibern hat sich die Hotel Investments AG als ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner etabliert, der Hotels erfolgreich pachtet und betreibt. Die Expertise im Bereich der Hotelpacht ermöglicht es dem Unternehmen, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und die Bedürfnisse von Hoteleigentümern und Hotelbetreibern optimal zu erfüllen. Die Hotel Investments AG setzt auf Innovation und nachhaltiges Wachstum und bietet eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Kontakt und weitere Informationen zu Hotel Investments AG pachtet Hotels in Österreich

Die Hotel Investments AG ist der ideale Partner, wenn es darum geht, Hotels in Österreich zu pachten und langfristig erfolgreich zu betreiben.

Hoteleigentümer in Österreich, die ihre Hotels verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, können sich direkt an das Team der Hotel Investments AG wenden. Weitere Informationen finden Interessierte auf den folgenden Websites:

www.hotelbetreiber.ag

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.