Hotel Investments AG: Investor Serviced Apartments Deutschland, Österreich & Schweiz

Investor Serviced Apartments Hotel Investments AG expandiert mit Serviced Apartments Betreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) verstärkt ihr Engagement als Investor Serviced Apartments. Gemeinsam mit erfahrenen Serviced Apartments Betreibern sucht das Unternehmen aktiv nach weiteren Immobilien zur Anpachtung oder zum Ankauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz (

www.serviced-apartments.ag).

Investor Serviced Apartments: Strategische Expansion in gefragten Großstädten

Der Markt für Serviced Apartments entwickelt sich dynamisch, getrieben durch den steigenden Bedarf an flexiblen, hotelnahen Wohnformen für Geschäftsreisende, Expats und digitale Nomaden.

Als erfahrener Investor im Bereich Serviced Apartments kooperiert die Hotel Investments AG eng mit professionellen Betreibern und plant gezielte Expansionen in wirtschaftlich starken Metropolregionen der DACH-Region.

Gesucht werden Immobilien mit zentraler Lage, guter Verkehrsanbindung und geeigneter Flächennutzung für hochwertige Shortstay- und Longstay-Konzepte. Dabei stehen sowohl betreiberfreie Stadthotels als auch Bestandsobjekte mit Umnutzungspotenzial im Fokus.

Serviced Apartments Betreiber der Hotel Investments AG auf Objektsuche

Die Serviced Apartments Betreiber im Partnernetzwerk der Hotel Investments AG streben neue Standorte an, die sich für langfristige Nutzungskonzepte im Shortstay- und Longstay-Segment eignen. Der Bedarf umfasst:

– Stadthotels zur Umnutzung

– Apartmenthäuser mit Entwicklungspotenzial

„Unsere Partner im Bereich Serviced Apartments Betreiber sind auf der Suche nach geeigneten Objekten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eigentümer profitieren von einer diskreten und professionell begleiteten Transaktion, sei es über Pachtmodelle, Mietverträge oder direkte Ankäufe“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Investor Serviced Apartments: Chancen für Eigentümer mit geeigneten Immobilien

Die Hotel Investments AG agiert als Investor für Serviced Apartments sowohl für den eigenen Immobilienbestand als auch im Auftrag ihrer Partnerinvestoren. Die Nachfrage konzentriert sich auf Städte mit hoher wirtschaftlicher Aktivität und wachsender Nachfrage im Business-Travel- und Longstay-Bereich.

Immobilieneigentümer, die ein Objekt zur Verpachtung oder zum Verkauf anbieten möchten, können ihre Angebote direkt und vertraulich an das Team der Hotel Investments AG übermitteln.

Vorteile für Investoren & Betreiber: Serviced Apartments als Wachstumsmarkt

Die Zusammenarbeit zwischen Investoren, Eigentümern und Serviced Apartments Betreibern bietet nachhaltige Chancen:

– Langfristige Mietverträge oder Pachtmodelle mit erfahrenen Betreibern

– Stabile Renditen im Wachstumssegment der Investor Serviced Apartments

– Nutzungskonzepte mit Zukunftssicherheit in einem sich wandelnden Hospitality-Markt

Jetzt Objekte anbieten: Kontakt zur Hotel Investments AG

Immobilienangebote können vertraulich eingereicht werden an.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG als Investor Serviced Apartments und Serviced Apartments Betreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

www.serviced-apartments.ag

www.hotel-investments.ch

www.hotelinvestoren.com

www.hotelbetreiber.com

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.