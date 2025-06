Hotel Investments AG: Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG, ein erfahrenes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, agiert als Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG sucht als Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz gezielt nach weiteren betreiberfreien Stadthotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge durch ihre Hotelbetreiber.

Investor Hotelimmobilien Deutschland, Österreich, Schweiz: Strategische Investitionen in der DACH-Region

Die Hotel Investments AG ist ein etablierter Hotelinvestor, der sich mit seinen Partnern auf den Erwerb und das Management von Hotelimmobilien in den wichtigsten Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz spezialisiert hat.

Durch die gezielte Suche nach weiteren betreiberfreien Stadthotels erweitert das Unternehmen mit seinen Hotelbetreibern kontinuierlich sein Hotelportfolio und stellt sich als Partner für Hoteleigentümer auf, die innovative und nachhaltige Lösungen für ihre Immobilien suchen.

„Als Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz legen wir großen Wert auf hochwertige Lagen und Objekte mit Entwicklungspotenzial. Unser Ziel ist es, sowohl durch den Kauf von Hotelimmobilien als auch durch Pacht- und Übernahmemodelle unser Hotelportfolio weiter auszubauen und langfristig stabile Partnerschaften mit unseren Hotelbetreibern zu schaffen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Fokus auf Betreiberfreie Stadthotels und Off Market Hotelimmobilien Transaktionen in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG ist als Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz besonders an betreiberfreien Stadthotels interessiert, die sich in zentralen und gut frequentierten Lagen befinden. Neben klassischen Off Market Hotelankäufen prüft das Unternehmen auch Pachtangebote sowie die Übernahme bestehender Mietverträge durch ihre Hotelbetreiber. Dies ermöglicht es der Hotel Investments AG, auf exklusive und oft nicht öffentlich zugängliche Marktchancen zu reagieren und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Hotelbetreiberpartner zu entwickeln.

„Die DACH-Region bietet einen stabilen Markt mit erheblichen Wachstumspotenzialen im Hotelsegment. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren Hotelimmobilien, die unseren hohen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig den Bedürfnissen unserer Partner gerecht werden“, ergänzt Holger Ballwanz.

Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sucht große Stadthotels

Die Hotel Investments AG sucht nach weiteren großen, betreiberfreien Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hoteleigentümer, die ihre Objekte verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, sind eingeladen, sich direkt an das Unternehmen zu wenden. Besonders gefragt sind Hotels in Metropolen wie Berlin, Hamburg, München, Wien oder Zürich, die strategisch günstige Lagen aufweisen.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG als Investor für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Interessierte auf den folgenden Websites:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

