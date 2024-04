Hotel Investments AG: Hotelimmobilien Verpachtung Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) ist der diskrete Partner für Hoteliers, Investoren, Bauträger und Projektentwickler im Bereich der Hotelimmobilien Verpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG, unter der Leitung von Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, agiert für ihre Kunden und Partner im Bereich der Off Market Verpachtung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet für Hoteliers, Investoren, Bauträger und Projektentwickler maßgeschneiderte Lösungen an, sei es für Bestandsimmobilien, Neubauten oder Projektentwicklungen.

Mit einem umfassenden Netzwerk in der Hotelbranche agiert die Hotel Investments AG mit einem umfassenden Service, der den gesamten Prozess der Hotelverpachtung abdeckt.

Hotelimmobilien Verpachtung Deutschland, Österreich & Schweiz für Hoteliers, Investoren, Bauträger und Projektentwickler

„Unser Ziel ist es, Hoteliers, Investoren, Bauträger und Projektentwickler dabei zu unterstützen, ihre Hotelimmobilien erfolgreich zu verpachten, indem wir sie mit den richtigen Partnern zusammenbringen und sie während des gesamten Prozesses begleiten“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Dienstleistungsportfolio der Hotel Investments AG für die Hotelimmobilien Verpachtung Deutschland, Österreich und Schweiz umfasst unter anderem:

Objektbewertung: Eine gründliche Bewertung der Hotelimmobilie ist der erste Schritt, um einen erfolgreichen Pachtvertrag zu erzielen.

Pachtvermittlung: Die Hotel Investments AG unterstützt ihre Kunden und Partner bei der Suche nach geeigneten Hotelpächtern und begleitet sie während des gesamten Verhandlungsprozesses.

Vertragsmanagement: Die Hotelexperten der Hotel Investments AG stehen ihren Kunden und Partnern bei der Erstellung und Prüfung von Verträgen zur Seite, um deren Interessen bestmöglich zu vertreten.

Diskrete Off-Market Vorgehensweise für die Hotelimmobilien Verpachtung Deutschland, Österreich & Schweiz

Die diskrete Off-Market Vorgehensweise bietet Hoteliers, Investoren, Bauträgern und Projektentwicklern die Möglichkeit, ihre Transaktionen in einer vertraulichen und nicht öffentlichen Umgebung abzuwickeln. Durch diese spezialisierte Herangehensweise können sensible Informationen geschützt und potenzielle Geschäftsgelegenheiten diskret behandelt werden. „Wir setzen auf ein ausgewähltes Netzwerk von potenziellen Interessenten, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden und Partner entsprechen. Unsere Hotelexperten navigieren durch den Markt, um versteckte Juwelen zu entdecken und ermöglichen es unseren Kunden und Partnern, von exklusiven Off-Market-Gelegenheiten zu profitieren.“

Partner für die Hotelimmobilien Verpachtung Deutschland, Österreich & Schweiz

Dank ihres fundierten Fachwissens und langjähriger Erfahrung im Hotelimmobilienmarkt ist die Hotel Investments AG ein verlässlicher Partner für Hoteliers, Investoren, Bauträger und Projektentwickler, die nach professioneller Unterstützung bei der Verpachtung ihrer Hotelimmobilien suchen.

www.hotelimmobilien.ag

www.hotelbetreiber.ag

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

