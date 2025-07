Hotel Investments AG: Hotelbetreiber sucht Stadthotels zur Pacht in Süddeutschland

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz erweitert ihre Aktivitäten in Deutschland und sucht für einen ihrer Hotelbetreiber Stadthotels zur Pacht.

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz verstärkt ihr Engagement auf dem deutschen Hotelimmobilienmarkt. Unter dem Leitthema „Hotelbetreiber sucht Stadthotels zur Pacht“ sucht das Hotelinvestmentunternehmen für einen etablierten Hotelbetreiber gezielt nach Stadthotels zur Pacht in Südwestdeutschland, bevorzugt ab 50 Zimmer.

Im Fokus stehen wirtschaftlich starke Standorte in Südwestdeutschland, darunter Frankfurt am Main, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg im Breisgau sowie Regionen der Pfalz und des Rhein-Main-Gebietes.

Hotelbetreiber sucht Stadthotels zur Pacht: Fokus auf Südwestdeutschland

Die Hotel Investments AG sucht gemeinsam mit einem erfahrenen Hotelbetreiberpartner gezielt betreiberfreie Stadthotels zur Pacht. Im Mittelpunkt stehen urbane Lagen mit guter Infrastruktur, touristischem Potenzial und stabiler Nachfrage. Bevorzugte Städte sind:

– Rhein-Main-Gebiet: Frankfurt am Main, Darmstadt, Worms

– Baden-Württemberg: Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn, Offenburg, Freiburg im Breisgau

– Rheinland-Pfalz: Landau, Neustadt an der Weinstraße, Bad Dürkheim, Kaiserslautern, Speyer

„Unser Hotelbetreiberpartner sucht gezielt nach Pachtobjekten in gut angebundenen Städten mit touristischem Potenzial. Diese gezielte Suche unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Hotel Transaktionen in wirtschaftsstarken Regionen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Die Anfrage „Hotelbetreiber sucht Stadthotels zur Pacht“ spiegelt einen wachsenden Bedarf wider – nicht nur im urbanen Raum, sondern auch in wachstumsstarken Mittelstädten.“

Off-Market Hotel Transaktionen: Vertraulich und zielgerichtet

Als erfahrener Partner für Hotel Transaktionen unterstützt die Hotel Investments AG Immobilieneigentümer bei der diskreten Vermittlung von Hotels zur Verpachtung oder zum Verkauf. Der Schwerpunkt liegt auf Off-Market-Prozessen, die abseits des öffentlichen Marktes stattfinden, ein Vorteil für Eigentümer, die diskrete Lösungen bevorzugen und den laufenden Hotelbetrieb nicht gefährden möchten.

Hotel Transaktionen mit nachhaltigem Mehrwert

Ob Pachtmodell, Betreiberwechsel oder Verkauf: Die Hotel Investments AG bietet Eigentümern maßgeschneiderte Lösungen und begleitet den gesamten Transaktionsprozess, von der Objektbewertung über die Betreibervermittlung bis zur Umsetzung. Ziel ist eine stabile Betriebsstruktur, die sowohl Eigentümern als auch Betreibern wirtschaftlichen Erfolg sichert.

Die aktuelle Nachfrage unter dem Motto „Hotelbetreiber sucht Stadthotels zur Pacht“ ist ein klarer Indikator für die Marktbewegung in der Ferien- und Stadthotellerie. Die Hotel Investments AG positioniert sich dabei als professioneller Partner für Eigentümer und Hotelbetreiber.

Immobilieneigentümer, die ihr Hotel verpachten oder verkaufen möchten, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG zu richten. Die Experten prüfen jede Hotelimmobilie individuell und stehen mit langjähriger Markterfahrung und einem breiten Netzwerk zur Seite.

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

