Hotel Investments AG: Hotelapartments in WEG-geführten Hotelbetrieben

Hotel Investments AG erschließt neues Investmentsegment für ihre Hotelinvestoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wachsender Markt für Hotelapartments in WEG-geführten Hotelbetrieben

Der Markt für Hotelapartments in WEG-geführten Hotelbetrieben entwickelt sich im deutschsprachigen Raum zu einem zunehmend attraktiven Investmentsegment. Immer mehr Hotelprojekte werden so konzipiert, dass einzelne Hotelapartments oder Hotelzimmer an private oder gewerbliche Investoren verkauft und anschließend im Rahmen eines professionellen Betreiberkonzeptes langfristig als Hotel bewirtschaftet werden.

Die Hotel Investments AG positioniert sich als spezialisierter Ansprechpartner für die strukturierte Vermittlung dieser Hotelinvestments an ihre Hotelinvestoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen bringt Hoteleigentümer, Bauträger, Projektentwickler und Hotelbetreiber mit ihren Hotelinvestoren zusammen und begleitet den gesamten Transaktionsprozess diskret und professionell.

Hotelapartments als attraktives Investment

Hotelapartments in WEG-geführten Hotelbetrieben verbinden die Vorteile eines Immobilieninvestments mit der professionellen Bewirtschaftung durch etablierte Hotelbetreiber. Während die einzelnen Einheiten im Eigentum verschiedener Investoren stehen, erfolgt der Hotelbetrieb zentral und einheitlich durch einen Betreiber. Dadurch profitieren die Hotelinvestoren von einer professionellen Verwaltung sowie einem langfristig ausgerichteten Betreiberkonzept.

Insbesondere moderne Stadthotels, Serviced Apartments, Boardinghouses, Ferienhotels und Resortanlagen werden zunehmend in dieser Struktur entwickelt.

Das Segment der WEG-geführten Hotelbetriebe gewinnt sowohl bei Bauträgern, Projektentwicklern als auch bei Kapitalanlegern kontinuierlich an Bedeutung.

Ganzheitliche Begleitung von Hotelinvestment-Projekten

Die Hotel Investments AG begleitet Hotelprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Identifikation geeigneter Hotelimmobilien und dem Ankauf von Hotelimmobilien über die Strukturierung von Investment- und Betreiberkonzepten bis hin zur Hotelverpachtung an ihre angeschlossenen Hotelbetreiber.

Durch die enge Zusammenarbeit der Hotelinvestoren mit erfahrenen Hotelbetreibern, Bauträgern und Projektentwicklern entstehen nachhaltige Lösungen für die erfolgreiche Umsetzung von Hotelprojekten. Neben klassischen Hoteltransaktionen zählen auch Hotelapartments in WEG-geführten Hotelbetrieben zu den wachsenden Geschäftsfeldern des Unternehmens.

Kontinuierliche Suche nach weiteren Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Zur Erweiterung des Investmentportfolios sucht die Hotel Investments AG fortlaufend Hotelimmobilien, Hotelprojekte sowie Hotelapartment-Anlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gesucht werden insbesondere Off-Market-Hotelimmobilien:

– Betreiberfreie Stadthotels

– Serviced-Apartments- und Boardinghouse-Projekte

– Ferienhotels

– Projektentwicklungen, die einen professionellen Hotelbetreiber benötigen

Eigentümer, Hotelbetreiber, Bauträger, Projektentwickler und Bestandshalter können entsprechende Objekte vertraulich direkt der Hotel Investments AG anbieten.

Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG zählt gemeinsam mit ihren Partnern zu den etablierten Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelbetrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf den Ankauf, die Pacht, die Repositionierung sowie das Management von Hotelimmobilien spezialisiert und begleitet darüber hinaus Off-Market-Hoteltransaktionen, Betreiberlösungen und strukturierte Hotelinvestments für ihre Partner.

Dabei stehen nachhaltige Investmentstrategien, professionelle Betreiberkonzepte und eine langfristige Wertschöpfung im Mittelpunkt der Unternehmensaktivitäten.

Weitere Informationen:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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