Hotel Investments AG bringt betriebliches Gesundheitsbudget EU-weit in die Hotellerie

Fachkräftemangel, hohe Belastungen und Schichtarbeit – die Gesundheit der Mitarbeitenden ist in der Hotellerie ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Über die Hotel Investments AG steht Hoteliers ab sofort ein EU-weit einsetzbares betriebliches Gesundheitsbudget zur Verfügung, erstmals nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich sowie in allen EU-Ländern.

Dieses Angebot richtet sich gezielt an Hotelunternehmen, die an mehreren europäischen Standorten tätig sind und ihren Mitarbeitenden einheitliche, steuerlich geförderte Gesundheitsleistungen bieten möchten.

„Gesunde und zufriedene Mitarbeitende sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Hotelbetrieb. Das betriebliche Gesundheitsbudget ist ein wirkungsvolles Instrument, um Mitarbeitende langfristig zu binden und gleichzeitig krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren,“ betont Dr. Martin Elger, Experte für betriebliche Gesundheitslösungen in der Hotellerie.

Was das Gesundheitsbudget bietet

– Einheitliche Gesundheitsleistungen an allen Standorten

– Netto-Budget von 300 – 1.200 EUR pro Jahr für Mitarbeitende

– Keine Gesundheitsprüfung, Wartezeiten oder Ausschlüsse

– Volle steuerliche Absetzbarkeit für Arbeitgeber

– Digitale Leistungs-Abwicklung per App ohne Verwaltungsaufwand für die Personalabteilung

Praxisbeispiel

Für ein 300 EUR-Budget zahlt der Hotelbetrieb nur 18,90 EUR monatlich (226,80 EUR jährlich, steuerlich absetzbar). Mitarbeitende erhalten das volle Budget netto für umfangreiche Gesundheitsausgaben.

Vorteile auf einen Blick

Für Hotelbetreiber:

– Einheitliche Benefits an allen Standorten

– Weniger Krankheits- & Ausfalltage

– Höhere Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung

– Steuerliche Vorteile & attraktivere Arbeitgebermarke

Für Mitarbeitende:

– Finanzielle Entlastung bei umfangreichen Gesundheitsleistungen

– Förderung von körperlicher & mentaler Gesundheit

– Wertschätzung über die Grenzen hinaus

– Digitale Leistungsabwicklung einfach und komfortabel über eine App

Einfach, digital, europaweit

Die Verwaltung – etwa An- und Abmeldungen oder Adressänderungen – läuft unkompliziert und digital über eine zentrale Plattform.

Mehr erfahren: www.betriebliches-gesundheitsbudget.de

Die Plattform unterstützt insbesondere Hotelbetriebe bei der Einführung steuerfreier Gesundheitsleistungen in Deutschland, Österreich und EU-weit. Ziel ist es, Hotelmitarbeiter nachhaltig zu fördern, Krankheitsausfälle zu reduzieren und die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Das betriebliche Gesundheitsbudget ist individuell anpassbar und eignet sich ideal für Hotelketten, Franchisebetriebe sowie inhabergeführte Hotels.

Die Hotel Investments AG ist ein international tätiger Hotelinvestor und Partner für Hotelbetreiber für die strategische Hotelentwicklung. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Hotelankauf, die Verwaltung eigener Hotelportfolios sowie die Umsetzung innovativer Hotelkonzepte in Europa gemeinsam mit Joint Venture Partnern und Hotelbetreibern.

Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

