Hotel Investments AG: Direkter Zugang zu Hotelinvestoren und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen

Die Hotel Investments AG beschleunigt Off-Market-Hoteltransaktionen für Bauträger, Projektentwickler und Hotelverkäufer durch den direkten Zugang zu einem etablierten Netzwerk aus Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen. ( www.hotel-investments.ch)

Strukturierter Zugang zu Hotelinvestoren, Hotelbetreibern und Projektpartnern im europäischen Hotelimmobilienmarkt

Ziel der erweiterten Marktstrategie ist es, die Vermittlung, Strukturierung und Umsetzung von Hotelverkäufen, Hotelverpachtungen und Betreiberwechseln deutlich effizienter zu gestalten und komplexe Hotelimmobilientransaktionen schneller zum Abschluss zu bringen.

Hoteltransaktionen im Fokus: Off-Market, diskret und strukturiert

Die Hotel Investments AG agiert als spezialisierte Schnittstelle zwischen:

• Bauträgern im Hotelneubau

• Projektentwicklern von Hotel- und Mixed-Use-Immobilien

• Eigentümern von Hotelbestandsimmobilien

• Hotelverkäufern im Off-Market-Bereich

• Insolvenzverwaltern und Sondersituationen im Hotelsegment

Im Mittelpunkt steht die diskrete Strukturierung von Off-Market-Hoteltransaktionen, einschließlich Hotelverkauf, Hotelverpachtung sowie Betreiberwechsel und Repositionierung.

Direkter Zugang zu Hotelinvestoren und Hotelbetreibern

Durch ihr spezialisiertes Netzwerk ermöglicht die Hotel Investments AG einen direkten Zugang zu:

• ihren Hotelinvestoren für den Hotelankauf und Joint Ventures

• nationalen und internationalen Hotelbetreibern für Pacht-, Miet- und Managementmodelle

• Partnern für Hotel Rebranding, Conversion und strategische Neupositionierung

Diese Struktur reduziert Transaktionszeiten und verbessert die Abstimmung zwischen Kapital, Betrieb und Immobilie signifikant.

Fokus: Beschleunigung von Hotelverkäufen und Hotelverpachtungen

Die strategische Ausrichtung der Hotel Investments AG umfasst insbesondere:

• Off-Market Hoteltransaktionen

• Hotelankauf und Hotelverkauf

• Hotelverpachtung und Betreiberwechsel

• Neubau- und Projektentwicklungen im Hotelsegment

• Conversion von Bestandsimmobilien in Hotelnutzung

• Value-Add- und Repositionierungsstrategien

Geografischer Fokus: DACH-Region & Polen

Die Aktivitäten der Hotel Investments AG konzentrieren sich auf:

• Deutschland

• Österreich

• Schweiz

• Polen

Besonders gefragt sind:

• Business Hotels

• Stadthotels in Top-Lagen

• betreiberfreie Hotelimmobilien

• Projektentwicklungen im Hotelsektor

Marktrolle der Hotel Investments AG

„Off-Market Hoteltransaktionen erfordern Geschwindigkeit, Diskretion und den direkten Zugang zu entscheidenden Marktteilnehmern. Genau hier setzen wir an und verbinden unsere Hotelinvestoren und Hotelbetreiber mit Bauträgern, Projektentwicklern und Hotelverkäufern effizient miteinander“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Hotel Investments AG ist ein spezialisierter Partner für Hotelinvestments, Hoteltransaktionen und Hotelverpachtungen im europäischen Immobilienmarkt.

Das Unternehmen fokussiert sich auf:

• den Ankauf von Hotelimmobilien durch ihre Hotelinvestoren

• die Entwicklung und Strukturierung von Hotelprojekten

• die Zusammenarbeit mit Hotelbetreibern im DACH-Raum

• die Optimierung und Expansion von Hotelportfolios

Für den Eigenbestand sowie für ihre Hotelinvestoren- und Hotelbetreiber-Partner sucht die Hotel Investments AG kontinuierlich große betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Betreiberverträge.

Kontakt für Off-Market-Hoteltransaktionen

Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler können diskrete Angebote direkt an die Hotel Investments AG übermitteln:

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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