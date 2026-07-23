Hotel in Wien verkaufen: Hotel Investments AG sucht Hotel in Wien zum Kauf

Hotel Investments AG: Hotelinvestor sucht Hotel oder Apartmenthaus in Wien zum Kauf

Hotel in Wien verkaufen: Die Hotel Investments AG sucht für einen ihrer Hotelinvestoren eine weitere Hotelimmobilie in Wien zum Kauf. Gesucht werden insbesondere Hotels, Apartmenthäuser oder Serviced-Apartment-Immobilien. ( www.hotel-investments.ch)

Die gesuchten Immobilien sollen für eine touristische oder gewerbliche Beherbergungsnutzung geeignet sein und über Entwicklungspotenzial verfügen. Die Prüfung geeigneter Objekte erfolgt diskret über die Hotel Investments AG.

Gesucht werden Hotelimmobilien in Wien

Der Hotelinvestor sucht insbesondere:

– Hotels in Wien

– Apartmenthäuser in Wien

– Serviced Apartments in Wien

– Beherbergungsbetriebe mit touristischer oder gewerblicher Nutzung

Bevorzugt werden Immobilien innerhalb des Wiener Gürtels sowie Standorte mit sehr guter Verkehrsanbindung und optimaler Erreichbarkeit des Wiener Stadtzentrums, des Hauptbahnhofs und des öffentlichen Nahverkehrs.

Entwicklungspotenzial: Sanierungsbedürftige Hotels in Wien gesucht

Besonders interessant sind sanierungsbedürftige Hotelimmobilien oder Apartmenthäuser mit Entwicklungspotenzial. Gesucht werden Objekte, bei denen durch Modernisierung, Revitalisierung, Umnutzung oder die Umsetzung eines neuen Betreiber- und Nutzungskonzeptes eine nachhaltige Wertentwicklung erzielt werden kann.

Auch Immobilien mit bestehendem Betreiber und kurz laufendem Pachtvertrag für eine mögliche Betreiberübernahme kommen für den Hotelinvestor infrage.

Diskreter Off-Market-Hotelankauf in Wien

Geeignete Objekte werden von der Hotel Investments AG geprüft. Eigentümer profitieren von einer vertraulichen, professionellen und effizienten Abwicklung ohne öffentliche Bekanntmachung. Sämtliche Angebote werden individuell geprüft und zeitnah bearbeitet.

Suchprofil Hotelimmobilie Wien

Standort:

Wien, bevorzugt innerhalb des Wiener Gürtels oder in sehr gut angebundenen Stadtlagen

Objektarten:

Hotel, Apartmenthaus, Serviced Apartments

Zustand:

Bestandsimmobilien, sanierungsbedürftige Objekte oder modernisierte Hotelimmobilien

Nutzung:

Touristische oder gewerbliche Beherbergung

Betreiberstruktur:

Betreiberfreie Objekte sowie Immobilien mit bestehendem Betreiber zur Betreiberübernahme

Hotel in Wien verkaufen?

Eigentümer, Bestandshalter, Insolvenzverwalter und Immobilienverwalter, die ein Hotel in Wien verkaufen oder ein Apartmenthaus zum Verkauf anbieten möchten, können ihre Immobilie vertraulich an die Hotel Investments AG übermitteln.

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz ist auf den Bereich Hotelinvestitionen, Hotelmanagement und die Entwicklung von Hotelimmobilien-Strategien spezialisiert. Gemeinsam mit ihren Partnern zählt das Unternehmen zu den etablierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern im deutschsprachigen Raum.

Der Fokus der Aktivitäten liegt auf dem Ankauf von Hotelimmobilien, der Unterstützung der Expansion ihrer Hotelbetreiber-Partnern sowie der professionellen Verwaltung und Weiterentwicklung des eigenen Hotelportfolios und der Hotelimmobilien von Joint-Venture-Partnern.

Die Hotel Investments AG sucht fortlaufend für den Eigenbestand, ihre Hotelinvestoren-Partner und angeschlossenen Hotelbetreiber weitere große, betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge von Hotelbetreibern.

Angebote von Hoteleigentümern können dafür an die Hotel Investments AG gesendet werden.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG, zu ihren Investitionstätigkeiten und zum Thema „Hotel Investments AG sucht Hotel in Wien zum Kauf“:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

www.hotelinvestoren.club

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

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Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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