Hot Take: Warum auch Du eine Stirnlampe brauchst

Stirnlampe? Klingt erst mal nach Outdoor-Buddy, Handwerker-Tool oder „irgendwas, das Männer im Keller haben“, aber nicht wirklich nach einem klassischen „Must-have“ im Frauen-Universum. Doch hier müssen wir widersprechen. Stirnlampen gehören zu den unterschätzten Dingen, die, hat frau sie erst mal ausprobiert, sie nicht mehr missen möchte. Nicht, weil sie besonders glamourös wären, sondern weil sie in genau den Momenten praktisch sind, in denen man sich wünscht, man hätte vorgesorgt.

Im PlusPerfekt-Test: Das unterschätzteste Accessoire der Nacht

Ob nach dem Dinner, beim Heimweg von der Freundin oder einfach, wenn man im Winter noch schnell etwas erledigt: Die Dämmerung kommt meist schneller als geplant. Eine Stirnlampe in der Handtasche ist in solchen Situationen erstaunlich praktisch. Nicht dramatisch, nicht paranoid, aber in jedem Fall smart. Denn sind wir mal ehrlich. Ist das Handylicht nicht immer irgendwie zu schwach, zu unpraktisch oder der Akku immer gerade dann kurz vor leer, wenn man ihn brauchen würde.

Wir haben die Ledlenser HF8R Core getestet. Eine Stirnlampe, die nicht nur hell ist, sondern auch „mitdenkt“, indem sie das Licht automatisch dimmt und fokussiert, wenn du gerade die Hände voll hast. Adaptive Light Beam Technology nennt sich dieses Feature. Zudem ist sie wasserfest (IP68) – gut zu wissen, wenn man bei Regen unterwegs ist. Eigentlich wurde die HF8R Core fürs Campen oder Bergwandern konzipiert. Wir finden sie im Alltag abends mindestens genauso praktisch, ob beim Suchen, Haustür aufschließen, oder wenn du unterwegs bist und plötzlich feststellst, dass „nur kurz um die Ecke“ doch dunkler und gruseliger ist als ursprünglich gedacht.

