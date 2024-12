Hornetsecurity stärkt 365 Total Backup

Neue Self-Service-Unterstützung sowie MS OneNote Backup und Wiederherstellung

– Die neuen Funktionen sind zudem mit den 365 Total Protection Plänen 3 und 4 verfügbar.

– Endbenutzer können nun selbstständig ihre Mailbox- und OneDrive-Daten ohne Admin-Eingriff wiederherstellen.

– Sicherung und Wiederherstellung ist jetzt auch für Microsoft OneNote verfügbar.

Hannover, 09. Dezember 2024 – Hornetsecurity, ein weltweit führender Cybersecurity Experte, stellt die aktualisierte Version seiner 365 Total Backup-Lösung vor. Diese verfügt nun über eine Self-Service-Option für Endbenutzer zur Sicherung und Wiederherstellung von Mailbox- und OneDrive-Daten. Die neuen Funktionen sind zudem mit den 365 Total Protection Plänen 3 und 4 verfügbar.

Endbenutzer können ihre eigenen Daten selbständig wiederherstellen

Hornetsecurity hat seine Backup-Lösung um eine neue Self-Service-Funktionalität erweitert. Damit sind Endanwender in der Lage, ihre Postfächer und OneDrive-Daten selbstständig über das Hornetsecurity User Panel wiederherzustellen. Sie sind nicht mehr darauf angewiesen, dass ihr IT-Administrator diese Aufgabe für sie übernimmt.

Die Erweiterung spart Administratoren wertvolle Zeit und eröffnet Endbenutzern mehr Handlungsmöglichkeiten: Sie können entweder bestimmte Objekte auswählen und wiederherstellen oder auch sämtliche Daten, die in ihrem Postfach oder auf ihrem OneDrive liegen. Dies ist möglich, da diese Daten durchsuchbar und dementsprechend leicht wiederherstellbar sind. So ist der Prozess auch für Personen ohne spezielle IT-Schulung leicht verständlich und umsetzbar.

Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity, kommentiert: „Microsoft 365-Endbenutzer hatten bislang keinen direkten Zugriff auf die Sicherungsdaten ihrer Postfächer und OneDrive-Konten. Zur Wiederherstellung ihrer Daten waren sie also auf autorisierte Administratoren angewiesen. Durch die Einführung eines Self-Service-Supports haben wir unseren Backup-Service für Microsoft 365 für Endanwender verbessert. Für Administratoren ist es sehr zeitintensiv, Wiederherstellungsanfragen zu bearbeiten. Durch das Update werden sie für unternehmenskritischere Aufgaben entlastet und gleichzeitig die Endbenutzer unterstützt.“

Support für die Datensicherung und -wiederherstellung in OneNote

Die Lösung umfasst nun auch die Sicherung und Wiederherstellung von Microsoft OneNote. Dadurch sind Partner und Kunden von Hornetsecurity in der Lage, ihre OneNote-Notizbücher automatisch zu sichern, ohne sich auf manuelle Datensicherungsmethoden verlassen zu müssen. Dadurch fügt die aktualisierte Version von Hornetsecuritys 365 Total Backup eine weitere Ebene für den Datenschutz ein. So sind Unternehmen in der Lage, die in ihren OneNote-Notizbüchern gespeicherten wertvollen Informationen unkompliziert zu sichern und wiederherzustellen.

Der breite Umfang an Schutzmaßnahmen ergänzt die bestehenden Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen von 365 Total Backup und 365 Total Protection und bietet erweiterte Datenwiederherstellungsoptionen für wichtige M365-Anwendungen, wie Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online und Microsoft Teams.

Neben der Self-Service-Komponente ist das neue Feature ein kostenfreies Update und folgt auf die kürzlich hinzugefügten Funktionen zur Sicherung und Wiederherstellung für Microsoft Planner. Das neue Feature rundet die umfassende Datenschutz-Suite von Hornetsecurity weiter ab und sorgt dafür, dass wichtige Geschäftsdaten sicher und leicht zugänglich sind.

Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity, weiter: „Diese Erweiterungen unterstreichen unser Engagement, unsere Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den Anforderungen unserer Partner und Kunden gerecht zu werden, Administratoren zu entlasten und dafür zu sorgen, dass kritische Daten sicher und leicht wiederherstellbar bleiben.“

