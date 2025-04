HORNETSECURITY GROUP ÜBERNIMMT FÜHRENDEN FRANZÖSISCHEN E-MAIL-SICHERHEITSANBIETER ALTOSPAM

Hornetsecurity baut seine Position als europäischer Cybersicherheits-Champion weiter aus

LILLE, FRANKREICH – 03. April 2025 – Hornetsecurity, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security Awareness-Lösungen der nächsten Generation, gibt heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Altospam, einem französischen Unternehmen für E-Mail-Cybersicherheit, bekannt. Die Ankündigung erfolgte auf dem Forum INCYBER Europe (FIC) in Frankreich. Dort hat Hornetsecurity das Zenith de Lille übernommen und bietet auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern ein immersives Konferenzerlebnis.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt noch der Genehmigung durch das französische Wirtschaftsministerium gemäß den französischen Bestimmungen für ausländische Direktinvestitionen.

Diese jüngste Akquisition ergänzt die Strategie von Hornetsecurity, Cybersicherheitslösungen auf europäischer Ebene für Unternehmen und Organisationen weltweit anzubieten. Nach der Übernahme von Vade Secure in Frankreich im vergangenen Jahr baut die Gruppe ihre Expertise und Präsenz in Frankreich weiter aus.

Hornetsecurity, mit deutschem Hauptsitz in Hannover, ist international bekannt für seinen Single-Platform-Ansatz, der eine umfassende Suite von Lösungen für Microsoft 365 über eine einzige komfortable Plattform bietet, einschließlich Cybersicherheit, Backup, GRC (Government, Risk, Compliance) und Security Awareness. Altospam mit Sitz im französischen Bordeaux, ist bekannt für seine Expertise im Bereich E-Mail-Cybersicherheit durch seine Lösungen zur Sicherung von geschäftlichen E-Mails.

„Wir freuen uns sehr, Teil der Hornetsecurity Group zu werden und uns in einer weitgehend US-zentrierten Cybersicherheitswelt mit einem herausragenden europäischen Cybersicherheits-Champion zusammenzuschließen“, erklärt Jean-Christian Dumas, CEO von Altospam. „Dieser wichtige Schritt wird unseren Partnern und Kunden ein viel breiteres Spektrum an robusten, KI-basierten Cybersicherheitslösungen bieten, die mit Stolz in Europa entwickelt wurden und über E-Mail-Sicherheit hinaus auch Backup und Recovery, Berechtigungsmanagement, Compliance und Security Awareness umfassen.“

„Wir sind begeistert, Altospam in der Hornetsecurity Group willkommen heißen zu können“, ergänzt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. „Als renommierter europäischer Entwickler stimmen die Kernziele von Altospam eng mit der Gesamtvision von Hornetsecurity überein, durch unsere Cloud-basierten Cybersicherheitsdienste der nächsten Generation eine sicherere Welt zu schaffen. Der Zusammenschluss führt zu weitreichenden Synergien, von denen Partner und Kunden gleichermaßen profitieren.“

Hofmann fügt hinzu: „Als Teil unseres paneuropäischen Ansatzes stellen wir sicher, dass die Daten unserer Kunden innerhalb der Grenzen ihres jeweiligen Landes bleiben, um Datenhoheit, Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.“

Die Übernahme steht im Einklang mit Hornetsecuritys Strategie, die auf Produktentwicklung und internationale Expansion ausgerichtet ist. Mit der Unterstützung von PSG Equity, TA Associates und Verdane, drei führende Software- und Wachstumsinvestoren, will sich Hornetsecurity als führender globaler Cloud-Security- und Compliance-Software-Champion etablieren.

.

Die finanziellen Bedingungen werden nicht bekannt gegeben.

Über Hornetsecurity:

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt.

Über Altospam:

Altospam ist eine im Juni 2002 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die seit Juli 2022 von der Investorengesellschaft Ciclad unterstützt wird. Der Unternehmenssitz befindet sich in Bordeaux, Frankreich. Als Experte für E-Mail-Cybersicherheit entwickelt Altospam seit mehr als 20 Jahren französische Lösungen für die Sicherheit des geschäftlichen E-Mail-Verkehrs. Die Lösungen Mailsafe, Mailout und Training, die über ein SaaS-Modell, direkt oder über ein Partnernetzwerk vertrieben werden, schützen heute Tausende von Unternehmen und Behörden. Das zu 100 Prozent französische Unternehmen hostet seine Lösungen auf Servern in ganz Frankreich und verfügt über ein in Frankreich ansässiges Support-Team. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.altospam.com

Firmenkontakt

Hornetsecurity

Angelica Micallef Trigona

Am Listholze 78

30177 Hannover

00495115154640



http://www.hornetsecurity.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

08941959953



http://www.maisberger.com